參選登記結束開鍘何志勇 張雅屏：黨紀要有力程序就不能打折

2026新竹市長選舉，國民黨前發言人何志勇堅持參選，國民黨新竹市黨部考紀會議決議撤銷何志勇黨籍。國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨紀要有力量，程序就不能打折，22縣市的違紀案彙整提出，調查與審議預估要兩周，中央考紀會才能進行第一波的違紀案審議。

張雅屏指出，2026年九合一選舉已登記完畢，各地的參選狀況紛陳，一方面正在進行全台各縣市的九合一選舉期間的黨紀執行座談會，也有很多人來詢問各種違紀參選後國民黨的黨紀執行情況。

張雅屏說，首先，政黨不是國家機關，黨紀也不是刑罰；但它更不是少數人可以任意揮舞的「家法」。「政黨法」中明定，黨紀是法律框架內受到承認的政黨自治；然而，政黨自治不是法外特權。

張雅屏說，受處分人在黨內程序終結後，若仍就黨員資格或處分效力提起民事訴訟，法院原則上尊重政黨對違紀事實、政治理念及處分輕重的自主判斷；但仍會審查處分是否由有權機關作成，是否遵守「政黨法」、黨章及黨紀規程，程序是否公平完整。換言之，黨內規範既是自治的依據，也是司法審查的重要尺度。

張雅屏指出，依國民黨現行「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」，選舉期間發生的違紀案件處理程序，應由直轄市、縣（市）黨部紀律委員會視事證進行調查並提付審議；停止黨職或停止黨權，須報中央考紀會核備；撤銷或開除黨籍，則須由地方紀律會審議，層報中央考紀會議決，再報請中央常務委員會通過，始告確定。

其中，決定書還必須記明事實、理由、依據及申訴教示。即使因重大或時效性案件由上級黨部主動審議，也必須清楚說明規程依據，不能把例外當成跳過程序的空白支票。

張雅屏重申，程序不是形式，而是正當性的來源。程序完備，既保障黨員，也保護政黨；唯有每一個環節依法依規完成，黨紀處分才能服眾，更能經得起司法檢驗。

因此，張雅屏說，在9月4日登記結束後，各縣市彙整收集違紀案件，經縣市考紀會調查、審議後，提送中央考紀會審議。這個程序要完備，才不會發生受處分人不服後，向法院提起民事訴訟又被翻盤，導致政黨的紀律崩盤。