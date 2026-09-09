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昨迎小英今轉戰傳統市場 何欣純強調敬老愛心卡會升級

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供

民進黨台中市長候選人何欣純今打徒步掃街戰，一早就前往太平區中山市場拜票。她說，市場裡許多長輩主動上前握手、關心老人福利，未來若擔任市長，除了老人健保補助一定延續，敬老愛心卡還會進一步升級，包括每月點數不歸零、擴大使用範圍，並規畫將計程車單趟可使用點數提高至200點，讓長輩手上的福利看得到也真正用得到。

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何欣純在市場裡和攤商及採買民眾熱情打招呼，有人送上好彩頭祝福她當選。她說許多都是熟識的朋友。而她從獲得提名以來，走遍台中各區傾聽市民聲音，回到太平就像回娘家一樣。

何欣純說，傳統市場最能直接感受到一座城市的人口變化與生活脈動，太平近年人口快速成長，早已突破20萬人，吸引越來越多年輕家庭移居，人口增加是地方發展的好事，但交通與公共建設必須相應發展，同步提升托育與社福服務，才能讓大台中欣欣向榮。

她說，她擔任屯區立委，協助太平爭取中央資源不遺餘力，從74號快速道路六順橋南入匝道、市民大道一、二期，到太平區聯合行政中心等重大建設都完工啟用，皆是希望解決地方人口快速成長後衍生的交通與公共服務需求。其中，太平聯合行政中心也爭取中央經費一億元挹注，並增加停車空間及托育服務，讓新的行政中心不只是洽公空間，更能符合年輕家庭實際需要。

何欣純說，太平的發展需要讓生活品質同步新升級，未來如果有機會帶領台中市府，將整合中央與地方資源，加速交通路網、解決托育停車需求，讓屯區持續繁榮，更讓大台中成為生活首選之都。

民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供

民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供
民進黨台中市長候選人何欣純今一早前往太平區中山市場拜票。圖／何欣純提供

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