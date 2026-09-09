藍白破局後座力？林思銘預言藍營「贏竹北、丟竹縣」 4參選人回應

竹北藍白合破局，藍委林思銘預言藍營恐「贏竹北、輸竹縣」。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示「交由選民選擇」；竹北市長參選人曾聖凱認為地方經營才是選民在意的事。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩則表示立場始終為「行善積德，全力以赴」；竹北市長參選人吳旭智緩頰，憂慮不代表會輸。

林思銘指出，徐欣瑩正面臨黨內基本盤未完全回流、民眾黨支持者可能拒投甚至轉投民進黨以及鄭朝方竹北治理優勢外溢等「三面受敵」壓力，且徐欣瑩已與竹北斷線8年，預言可能出現「國民黨贏竹北市長、卻輸新竹縣長」局面。

吳旭智表示，他已向林思銘確認相關說法及原委，林思銘的本意應是對目前選情有所憂慮，「憂慮不代表他判斷會輸」，而是期待國民黨更加團結、共同努力，基層也希望全黨凝聚力量爭取勝選。

至於林思銘與徐欣瑩是否已有溝通，吳旭智表示，依他了解，兩人在立法院及黨內一直都有正常互動與討論。對於外界解讀竹北選情相對樂觀，吳旭智說，每個人對選情都有不同看法，無論樂觀或憂慮，自己心態都一樣，「每場選戰都不容樂觀」，仍會全力以赴爭取最後勝利。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠重申，徐欣瑩的立場始終一致：「行善積德，全力以赴；直道而行，光明磊落」。

鄭朝方則表示，距離選舉還有一段時間，他現階段仍會持續把工作做好，無論對自己、竹北市民或新竹縣民，都是最好的呈現。至於林思銘預言國民黨可能「竹北市長選贏、新竹縣長選輸」，鄭朝方表示尊重，「就交由選民來選擇」。

曾聖凱表示，過去投入立委選舉雖未當選，但選後仍持續深耕竹北，包括參與地方公共事務、擔任竹北市長鄭朝方幕僚，透過實際建設讓市民感受到治理成果。他認為，林思銘所說「積極地方經營」確實是竹北市民最在意的事。

曾聖凱說，面對政黨之間的競合，自己仍會認真做好每天該做的事，讓市民看見政見及未來城市願景。他期待未來新竹縣與竹北市治理能夠「連成一條線」，減少縣市之間的分裂，讓竹北近年的城市美學、市政治理方式持續擴展到整個新竹縣。