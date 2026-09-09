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陳琬惠轟林國漳「洗經歷」除酬庸200萬當行政院顧問領薪嗎？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳琬惠質疑民進黨縣長參選人林國漳為了選舉「洗經歷」，兼任行政院政務顧問到處跑選舉，當顧問有領薪水嗎？做了哪些事？ 記者戴永華／攝影
陳琬惠質疑民進黨縣長參選人林國漳為了選舉「洗經歷」，兼任行政院政務顧問到處跑選舉，當顧問有領薪水嗎？做了哪些事？ 記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳被揭穿是新潮流的酬庸肥貓，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠再開記者會，批林國漳是新潮流一路栽培的「黨意律師」，並質疑林國漳為了選舉「洗經歷」，講清楚擔任行政院政務顧問職到底有沒有領薪水？公開林顧問向行政院建議做了哪些事。

2026九合一選舉

陳琬惠說，2017年，賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳出任中油轉投資的國光電力董事；2020年，賴清德當選副總統，林國漳再出任中油轉投資的環能海運監察人；2024年，賴清德當選總統、陳金德擔任主管交通部的政務委員，林國漳隨即空降華航擔任獨董。

陳琬惠表示，全國這麼多優秀律師，為何唯獨你林律師可以擔任3個國營事業的董監事？林國漳除了每年數百萬元律師薪水外，還能有200多萬元的政治酬庸入袋。林國漳根本不是什麼公益律師，而是新潮流一路栽培的「黨意律師」。

陳琬惠指出，面對外界質疑，林國漳問A答B、陳俊宇幫忙轉移焦點。但如果不是賴清德與新潮流一路幫忙開路，林國漳能如此平步青雲、官運亨通嗎？這不是酬庸，什麼是酬庸？林國漳參選宜蘭縣長所代表的是民意，還是黨意？

陳琬惠表示，根本沒有電力、航空或海運背景的林國漳，竟然說擔任獨董與監察人，是讓自己「跨領域學習」，真的是讓人大開眼界！

陳琬惠反問，原來坐領國營事業高薪的林國漳是去「實習」的？難道林國漳現在選宜蘭縣長，也是打算去縣政府「實習」嗎？

陳琬惠批評，去年眼看縣市長選舉將要開始，林國漳突然橫空出世，掛著行政院政務顧問的頭銜，在宜蘭趴趴走。難不成，行政院政務顧問的工作就是在地方跑選舉？還是新潮流又幫忙安排了一次「實習」？這叫行政中立？

陳琬惠也要求林國漳出來講清楚，行政院顧問一職到底有無領薪水？擔任顧問後，到底跟行政院實際建議了什麼？全面公開讓所有宜蘭鄉親知道到底是選舉洗經歷，還是有在造福宜蘭。

民眾黨陳琬惠砲轟民進黨縣長參選人林國漳，除了每年數百萬元律師薪水外，還能有200多萬元的政治酬庸入袋，林國漳根本不是什麼公益律師，而是一路跟著新潮流的「黨意律師」。 記者戴永華／攝影
民眾黨陳琬惠砲轟民進黨縣長參選人林國漳，除了每年數百萬元律師薪水外，還能有200多萬元的政治酬庸入袋，林國漳根本不是什麼公益律師，而是一路跟著新潮流的「黨意律師」。 記者戴永華／攝影

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