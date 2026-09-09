童子瑋擬成立運動處反對黑鳶籃球用市府預算 基市府：全力支持球隊

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天提出「運動基隆・健康城市」六大運動政見，包括增建運動中心、一區一風雨球場、推廣社區運動、山海步道全面升級、亞洲港市運動交流，以及成立專責「運動處」。童子瑋並表示，SBL黑鳶籃球隊存在不應由市府預算支應，宜引進民間資金。市府回應，黑鳶籃球隊首次參戰就打入總冠軍賽表現相當亮眼，市府將會全力支持球隊。

童子瑋指出，基隆多雨，市民最直接面臨的問題，就是「想運動，卻常常要看老天爺臉色」。因此他提出「一區一風雨球場」，全面盤點七個行政區既有球場，改善遮雨、照明、地坪及周邊設施，並朝多功能、全年齡、全天候方向規劃，讓學生、長輩及社區居民不怕下雨、不怕天黑，都能有安全便利的運動空間。

在大型運動設施方面，童子瑋提出於安樂區評估利用高速公路橋下空間增建國民運動中心，同時整合基隆市棒球場、規畫中的滯洪池及周邊空間，結合防洪、運動、休憩與綠地功能，打造「森林運動公園」。童子瑋表示，安樂區人口多、運動需求高，將以安樂區為起點，逐步將完善的運動設施與服務普及至各行政區。未來透過「一座運動中心＋一座森林運動公園」，補足區域運動設施，也讓城市防洪建設與市民生活空間能夠一起升級。

童子瑋強調，運動也不一定要走進大型場館，因此將利用社區公園、廣場、活動中心及周邊閒置空間，增加全年齡運動及體健設施，並擴大補助健走、體適能、球類、舞蹈等社區特色活動。

童子瑋提出未來市府將成立專責「運動處」，整合全民體育、競技運動、場館、學校體育、城市賽事及運動行銷資源，同時擴大補助單項協會、減少行政限制，建立從基層培育、全民運動到大型賽事的長期支持系統。

「凱撒基隆黑鳶」籃球隊目前由市府補助、企業贊助。童子瑋提及目前基隆市政府利用教育基金補助SBL黑鳶籃球隊不妥，他認為黑鳶籃球隊的存在，不應由市府預算支應，審計室已糾正基隆市政府。如果他當市長，會引進民間企業力量共同發展，避免影響營養午餐等預算。

基隆市政府副發言人方品璇說，黑鳶籃球隊首次參戰就打入總冠軍賽表現相當亮眼，市府將會全力支持。