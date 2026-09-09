陳品安拋成立苗栗未來基金 兒少專戶每月提撥1000元

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天說，她主張成立「苗栗未來基金」與「兒少成長專戶」，基金以10億元為本金，透過三層防護網防範炒股、圖利，收益可支應長照、青年留才等政策；「兒少成長專戶」則是每月提撥1000元，給0到18歲的苗栗縣兒少，成年後再由本人一次領回。

民進黨立委林月琴、張雅琳及陳品安上午在立法院舉行「苗栗未來基金」政見公布記者會。

陳品安指出，苗栗受惠於桃竹苗大矽谷計畫，明年總預算大增新台幣60億元，將突破360億元，主張成立「苗栗未來基金」與「兒少成長專戶」。其中，苗栗未來基金規劃本金10億元，且本金永續留存，以銀行2年期定存利率來保守預估投資收益，將可支應偏鄉教育、銀髮長照、青年留才、農業抗災等公共政策。

陳品安說，基金將以嚴格的「三層防護網」防範政治黑手與炒股風險，包括成立外部專家過半監督的獨立管理委員會、基金資產由公庫專戶集中保管，公開招標委託優質投信機構辦理全權委託代操。且投資企業須通過「連續3年獲利」、「符合ESG國際量化指標」及「委員會審核」三道門檻，杜絕圖利特定派系的嫌疑。

陳品安表示，政策核心是把苗栗及台灣產業發展的果實，轉化為可累積的世代資產，成為下一代升學、就業、創業與成家的起跑資本，建立「現在發展、下一代受益」的永續循環。

陳品安說，「兒少成長專戶」則是由苗栗縣府每月提撥1000元，給0到18歲的苗栗縣兒少，成年後由本人一次領回，若再結合中央的兒少津貼政策，保底至少銀行2年期定存利率，讓苗栗青年在成年時，能得到近130萬元的成年禮金。

林月琴表示，過去她在台少盟擔任理事長時，就持續與企業合作，為弱勢處境少年累積人生第一桶金，支持他們升學、就業。她支持陳品安的縣政規劃，針對苗栗人口結構與青年需求，加強兒少未來投資，並以專業、有效率且具長遠眼光的方式運用財政資源。

張雅琳說，苗栗未來基金可回應苗栗人口結構與青年外流問題，透過長期投資孩子、支持返鄉青年家庭，結合產業發展與人才培育，打造讓青年願意回來、留得下來的環境；肯定基金納入兒少及青年代表參與管理與討論，讓資源運用更貼近實際需求。