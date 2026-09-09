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藍白合破局小草竹縣長票改投綠？鄭朝方:別困在政黨對立

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方今出席竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」記者會，會後接受媒體聯訪。記者黃羿馨／攝影
鄭朝方今出席竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」記者會，會後接受媒體聯訪。記者黃羿馨／攝影

竹北市長藍白合破局，白營支持者是否分裂投票「市長投邱臣遠、縣長轉投鄭朝方」受關注。民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今表示，對於選戰主軸一直困在政黨對立的泥淖中，自己反而覺得奇怪，這應該不是縣民真正想看到，選民最終仍會檢驗候選人的政治信用與施政實績。

2026九合一選舉

鄭朝方今出席竹北市公所「城中城・歌中歌—盛事傳奇三天王竹北演唱會」記者會，會後接受媒體聯訪。針對竹北藍白破局後，部分白營支持者出現分裂投票聲音，竹北市長支持民眾黨邱臣遠、縣長則不支持國民黨徐欣瑩，轉而支持鄭朝方。

對此鄭朝方回應，這幾年竹北的施政實績，已讓許多人看見改變，竹北市公所原本就是負責城市基礎維運的機關，但團隊從基礎改善出發，再加入創新，務實完成一項項建設，「把事情做對了，大家看見了，也看到改變了」，這正是他目前最大的底氣，相信這股認同也已從竹北向其他鄉鎮外溢。

他認為，這次新竹縣長選舉應該可以超脫政黨對立，回到「城市治理品牌」的選擇。選民喜歡有信用、創新，而且不只把事情做完，還能以高標準打造城市質感的治理品牌。

鄭朝方也說，自己過去走出一條不同的政治道路，相信全台灣還有許多和他一樣來自專業領域的人，願意投入公共事務，不需要把政治弄得太複雜，而是「化繁為簡，真正把事情做好」，這也是竹北治理經驗能獲得其他鄉鎮縣民肯定的重要原因。

他也直言，對於選戰主軸一直困在政黨對立的泥淖中，自己反而覺得奇怪，這應該不是縣民真正想看到的。每名政治人物都有自己的政治軌跡與政治信用，選民真正要檢驗的應是「做了什麼、完成了什麼」，以及能否把承諾真正落實在基礎城鎮與縣民生活。

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今表示，對於選戰主軸一直困在政黨對立的泥淖中，自己反而覺得奇怪，這應該不是縣民真正想看到。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今表示，對於選戰主軸一直困在政黨對立的泥淖中，自己反而覺得奇怪，這應該不是縣民真正想看到。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 藍白合 藍白 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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