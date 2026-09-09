廉政署、監察院接力查蔣得立 徐欣瑩：動用國家公器政治獵巫

台北市長蔣萬安長子蔣得立獲選國際交換學生並取得補助，引發是否違反公職人員利益衝突迴避法，引發廉政署、監察院關切。國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩批評，民進黨政府操弄國家機器「無所不用其極」，動用國家公器進行政治獵巫，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧的家人申請政府補助、僑委會委員長徐佳青替兒申請登東沙島，卻集體裝聾作啞。

徐欣瑩批評，民進黨政府操弄國家機器已到「無所不用其極」的地步，面對在野黨政治人物，執政黨連未成年孩童都不放過，但民進黨新北市長參選人蘇巧慧的家人申請政府補助、僑委會委員長徐佳青替兒申請登東沙島等事件，卻集體裝聾作啞。過去執政黨高官親屬承攬政府標案、領取龐大公帑補助時，監察院是「沉睡的巨人」；如今對蔣萬安剛入學的孩子，卻瞬間化身「東廠錦衣衛」，動用國家公器進行政治獵巫，標準完全因人因黨而異。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠也說，既然檢調與廉政機關對「身分揭露」與「公眾利益」有如此高的道德潔癖，就請拿出相同魄力，將目光轉向新竹縣，嚴正徹查地方鄉親長年痛心疾首的巨額財務疑雲。新竹鄭家父子（鄭永金、鄭朝方）長年盤踞地方政經要津，近日更遭名嘴吳子嘉具名告發涉及重大土地開發案、鉅額權利金分潤與金流爭端，全案已由檢調著手調查中。

徐維遠表示，涉及全民土地正義與龐大公共利益的重案擺在眼前，檢調機關更應向社會大眾公開偵辦進度，徹底清查鄭家父子龐大且不透明的財務網絡，絕不能有任何包庇縱容。司法與監察體系是維護民主法治的最後防線，絕非特定政黨整肅異己的政治打手。請執政黨立即收回伸向在野黨家庭的政治黑手。