蘇巧慧推開箱新北藏寶互動遊戲 蔡英文喊「好可愛」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天推出「開箱新北—你不知道的好所在」藏寶計畫，邀請8位台灣插畫家、漫畫家合作，在新北各地設置神秘藏寶點，並推出限定「水獺媽媽」聯名小物，邀請市民透過尋寶遊戲走進新北各個角落。首波以「你家隔壁」為主題，蘇巧慧攜手創作者「HOM」、「小心臟」設置5個藏寶點，也邀請前總統、競選總部主委蔡英文搶先開箱藏寶小物，蔡直呼「好可愛」。

蘇巧慧表示，自己每天都在新北各地奔走，常常在行程途中發現一些令人驚喜的角落，也會想「為什麼大家不知道這裡？」，新北幅員廣大，29區都有不同的生活樣貌、自然景觀和人文故事，甚至有不少有趣的地方就在市民每天生活的周遭，卻可能只是經過、沒有真正停下腳步認識。

蘇巧慧指出，因此希望用比較貼近年輕世代的遊戲方式，讓大家重新認識新北，從你家隔壁開始，發現平常容易忽略的好所在。

為替開箱新北揭開序幕，蘇巧慧也邀請蔡英文搶先開箱藏寶盒。影片中，蔡英文打開寶盒看到聯名小物後直喊「好可愛呀！」並仔細查看設計細節，也親自提供2個藏寶地點，邀請市民依照影片中的線索走進新北街區尋寶。

蘇巧慧表示，這次藏寶計畫共規畫4波不同主題，每一波都會透過社群發布尋寶影片，留下藏寶地點的線索，讓民眾循線找到藏在新北各地的神秘寶盒；藏寶地點公布後，也會進一步介紹當地特色與故事，希望大家不只是找到寶盒，也能因此認識平常可能擦身而過的地方。

蘇巧慧說，新北有山、有海，也有豐富的人文歷史與多元的生活樣貌，城市行銷也可以用不同方式呈現地方特色。她希望大家從自己家隔壁開始，一步一步走進不同街區，也許最值得發現的寶藏，其實一直就在我們身邊，邀請市民一起循著線索出發，開箱新北、重新認識新北。