藍營整合決戰宜蘭市！議長張勝德將與吳宗憲「馬拉松」掃街拚陸戰

宜蘭市是藍營選舉重要票倉，為鞏固並衝刺選票，宜蘭縣議會議長張勝德將從明天起陪同縣長參選人吳宗憲啟動「掃街馬拉松」，透過走訪市場、鄰里宮廟、挨家挨戶拜訪等方式，以最紮實的陸戰勤走，深入各大街小巷，團結藍營力量全力拚選戰。

宜蘭市人口數及選票最多，屬於公教選區，更是議長張勝德及市長陳美玲的本命區。民進黨縣長參選人林國漳日前在廣播節目受訪，強調他在宜蘭市的民調都領先，造成激發藍營支持者「一票都不能少」危機意識，目前宜蘭市整合情況非常好。

九合一選舉倒數80天，團結不能只是口號，更要化為實際行動，老議長張建榮與議長張勝德接下來要展開在宜蘭市的實力。吳宗憲與議長張勝德將從明天清晨起，啟動為期兩天「掃街馬拉松」，挨家挨戶走遍各大街小巷，深入拜訪選民，接下來還有大型造勢活動。

吳宗憲與張勝德兩人年紀只差一歲，國民黨宜蘭縣長類初選由吳宗憲出線後，張勝德議長展現君子風範，今年5月起即在多個公開場合為吳宗憲站台力挺，重大活動、造勢從未缺席，日前更親自陪同吳宗憲完成參選登記。

吳宗憲競辦表示，兩人的合作不只展現彼此支持與信任，讓鄉親看見國民黨已經「整隊好了」全力拚戰，吳宗憲與張勝德始終秉持宜蘭發展與鄉親福祉為優先，攜手為宜蘭打拚，期待有機會當選之後府會合作、共同推動縣政。

吳宗憲強調，面對挾帶龐大資源的民進黨，現在最重要的就是凝聚每一份力量、共同面對下一階段的挑戰；接下來他會持續與張勝德議長等在地民代，一起走入人群傾聽選民心聲，將鄉親的意見轉化為共同前進的動力，為宜蘭的未來一起努力。

議長張勝德多次幫縣長參選人吳宗憲站台，明天起將在宜蘭市啟動「馬拉松」式的走訪掃街，衝刺陸戰量能極大化。聯合報系資料照