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「卡位」紛爭！國民黨南市議員參選新人爆「網內互打」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國民黨台南市永康區市議員提名人李秉倫、周宏昌陣營，近日就因參選文宣旗幟「卡位」意外衍生「網內互打」，各說各話。記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝
國民黨台南市永康區市議員提名人李秉倫、周宏昌陣營，近日就因參選文宣旗幟「卡位」意外衍生「網內互打」，各說各話。記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝

選戰加溫，新人為增加曝光擠破頭；國民黨台南市永康區市議員提名人李秉倫、周宏昌陣營，近日就因參選文宣旗幟「卡位」意外衍生「網內互打」，讓藍營支持者看傻眼。

2026九合一選舉

南市議員第七選區的永康區，人口數居全市之冠，下屆登記參選市議員人數12人搶7席 ，除是各選區之最，更是最多政黨參選一區，選情緊繃。

藍營這次提名達4人，除老將林燕祝，還有新人李秉倫、周宏昌、卞宗康，藍營支持者直言，審視大環境，輔選壓力大，傳出「網內互打」，支持者更是難掩焦慮。

原來，李秉倫的父親、現任無黨籍市議員李鎮國，昨天現在臉書披露一張大批周宏昌競選旗幟照片，文中陳述四份子原本地主同意給李秉倫使用懸掛看板，但現在看板前被插上密密麻麻周宏昌旗幟直接影響原本看板呈現，且周宏昌陣營更進一步租用住家，連位置也拿手。

李鎮國說，選舉最後比的，不只是誰的旗幟多，誰的看板買的多，真正要接受選民檢驗的，是一個候選（參）選人態度、格局。

周宏昌則在臉書以「進駐四份子服務尊重屋主，更要尊重事實」回應稱，阿昌團隊經屋主同意、正式簽約承租，將成立四份子聯絡處，長期服務地方。

周宏昌說對於合理合法承租能被前國民黨鎮國議員，在臉書上抹黑說成「用大量資源把位置拿走」，我們深感遺憾，也不能認同。請鎮國議員團隊尊重屋主意願，速處理相關看板；同時不忘初心、不忘來時路。

李秉倫、周宏昌陣營在網路交鋒，各自支持者護主心切，也紛紛發言力挺，眼看炮火四射，藍營支持者看傻眼，更有人憂心忡忡說，選戰還未正式開跑，自家人就先網內互打，後續選戰恐更艱困。

國民黨台南市永康區市議員提名人李秉倫、周宏昌陣營，近日就因參選文宣旗幟「卡位」意外衍生「網內互打」，各說各話。記者謝進盛／翻攝
國民黨台南市永康區市議員提名人李秉倫、周宏昌陣營，近日就因參選文宣旗幟「卡位」意外衍生「網內互打」，各說各話。記者謝進盛／翻攝

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