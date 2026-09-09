選舉登記截止民進黨花蓮開鍘 5違紀參選人全數開除黨籍

五合一登記截止，花蓮縣民進黨縣黨部針對5名違紀參選黨員開鍘，包括參選縣議員的陳財能、謝豪杰、彭建華，參選代表的黃登科、戴位崇，執委會、評議委員會昨開會，決議開除黨籍，縣黨部今天已將結果呈報黨中央。

縣黨部表示，遭開鍘的5人，陳財能參選第一選區（花蓮市）縣議員，他曾參加黨內初選，但自行宣布退出，初選投票結果也沒有出線，仍登記參選；謝豪杰本屆曾披上民進黨戰袍參選花蓮市長落敗，年底選舉未參與黨內初選，自行登記參選第一選區縣議員。

彭建華是現任吉安鄉民代表，4年前加入民進黨，這次再上層樓參選第三選區縣議員，未辦理黨內登記。

還有已4連霸吉安鄉民代表的資深黨員黃登科，這次意外未向黨提出申請，以無黨身分尋求連任，同選區另有黨提名的參選人；參選花蓮市第4選區市民代表的戴位崇，因同選區共4名黨員有意參選，選對會協調後決定提名另外3人，戴位崇仍辦理登記，與黃登科都違反黨紀遭到除名。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，中央黨部來文要求登記後10天內針對違紀參選人開會討論後續處分，昨天縣黨部召開執委會、評議委員會後，決議5名違紀參選人全數開除黨籍，今天已將結果呈報黨中央；根據黨章，開除黨籍後要5年內才能再申請回黨。

陳景豊說，年底選舉在花蓮共提名22人，另有25名黨員是報准獲同意無黨參選，參選人數歷來最多，且朝年輕化方向提名許多青年黨員，盼從基層扎根，擴大支持度。接下來20日會舉辦台灣好生活政策說明會，邀請政委季連成主講，凝聚黨員向心力。