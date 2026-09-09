選戰倒數80天 民進黨高雄隊站上街口「挺瑞隆，拚過半」

民進黨高雄隊備戰年底選戰，市長參選人賴瑞隆、議長康裕成今晨率黨內全體市議員參選人在九如一路、澄清路口集結拜票，喊出「挺瑞隆、拚過半」，展現團結氣勢。賴瑞隆強調這場選舉目標就是順利接棒陳其邁、延續異施政，議會也要力拚過半。

議長康裕成表示，選戰倒數80天，今天特別集結高雄隊站路口拜票，拜託市民支持賴瑞隆，同時民進黨提名的議員也會全力拚過半，讓市府未來施政有堅強的議會後盾。

賴瑞隆表示，今天與李昆澤許智傑二立委及市議員參選人重回街頭、站上路口，向市民拜託支持「隆會做事」團隊。高雄近年在陳其邁市長帶領下持續繁榮進步，未來希望延續既有施政成果，讓城市繼續向前。

他說，最後80天很關鍵，他的目標很清楚，就是「順利接棒陳其邁、延續優異施政」，也延續謝長廷、陳菊、陳其邁等歷任市長的施政成果，讓高雄邁向下一個黃金10年。