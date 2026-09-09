民進黨苗栗縣長參選人陳品安主張設立「苗栗未來基金、兒少成長專戶」

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天偕同苗栗市長參選人、立委林月琴及競選團隊發言人立委張雅琳公布重要縣政藍圖。陳品安強調，面對苗栗受惠於桃竹苗大矽谷計畫、明年總預算大增60億，突破 360億元之際，她主張成立「苗栗未來基金」與「兒少成長專戶」，將科技產業發展紅利轉化為長遠永續的世代資產。

​陳品安指出，「苗栗未來基金」規畫以10億+N，本金永續留存，以保守預估至少銀行兩年期定存利率的投資收益，支應偏鄉教育、銀髮長照、青年留才、農業抗災等公共政策；「兒少成長專戶」則由縣府每月提撥1000元予0至18歲苗栗縣兒少，成年後由本人一次領回，結合中央兒少津貼政策，保底至少銀行兩年期定存利率，讓苗栗青年於成年時得到近130萬元的成年禮金。

陳品安強調，基金以極嚴格的「三層防護網」防範政治黑手與炒股風險，包括成立外部專家過半監督的獨立管理委員會、基金資產由公庫專戶集中保管及公開招標委託優質投信機構辦理全權委託代操。投資企業必須通過「連續3年獲利」、「符合ESG國際量化指標」及「委員會審核」三道門檻，杜絕圖利特定派系的嫌疑，這項政策的核心是把苗栗及台灣產業發展的果實轉化為可累積的世代資產，成為下一代升學、就業、創業與成家的起跑資本，建立「現在發展、下一代受益」的永續循環。

林月琴表示，過去在民間青少年團體台少盟擔任理事長時，就持續與企業合作，為弱勢處境少年累積人生第一桶金，支持他們升學、就業、壯遊及夢想實踐。她支持陳品安的縣政規畫，針對苗栗人口結構與青年需求，加強兒少未來投資，並以專業、有效率且具長遠眼光的方式運用財政資源。

林月琴說，身為苗栗市長參選人，她將把苗栗市政見與中央及縣政接軌，推動青少年、青年青創及夢想實踐徵件，以市公所經費支持青年的第一筆訂單、第一個創業空間，並為弱勢青年規畫專案，讓中央、縣、市共同投資苗栗青年的未來。

張雅琳表示，苗栗未來基金回應苗栗人口結構與青年外流問題，透過長期投資孩子、支持返鄉青年家庭，結合產業發展與人才培育，打造讓青年願意回來、留得下來的環境。她也肯定基金管理秉持公開透明原則，納入兒少及青年代表參與管理與討論，讓資源運用更貼近實際需求，確保每一筆投資都能落實世代共好的價值。

與會的財經專家徐嶔煌表示，苗栗未來基金是一項具前瞻性的政見，也展現陳品安深厚的財金專業與創新思維。近年台股表現亮眼，苗栗未來基金的效益估計非常務實，但以他來看，還可以再大膽，地方政府要積極運用資本市場創造收益，把握市場有利時機「廣積糧、高築牆」，讓資產有效增值，為苗栗未來發展累積更充裕的財政基礎。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（中）今天與苗栗市長參選人、立委林月琴等人公布苗栗未來的重要縣政藍圖。圖／陳品安競選團隊提供

圖／陳品安競選團隊提供