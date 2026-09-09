沈伯洋LINE新招讓市民化身萌寵談心聲 上線不到一天狂湧4千則市政痛點

民進黨台北市長參選人沈伯洋今推出與市民互動官方LINE「市長，你給我聽好了」活動，要請市民加入將市政意見或感受傳遞給平台，除了會根據市民意見納入市政參考外，更有互動小遊戲可以體驗，沈表示，希望能翻轉過去「參選人講、市民聽」傳統選戰模式，讓市民說出自己城市願景。

沈伯洋今推出「市長，你給我聽好了」活動，翻轉過去「參選人講、市民聽」的傳統選舉模式，民眾只要透過LINE OA進入平台，寫下對市政的建議或感受，就能化身可愛動物，以12個行政區特色景點為背景排隊等待登台，說出自己的城市主張，讓每一個生活痛點、每一份對城市的期待，都有機會成為市政待辦事項。

沈伯洋說，城市治理不應只是單向政策輸出，因此「市長，你給我聽好了」活動是將角色反過來，讓每位台北市民都可以登台說出自己的生活感受與市政期待，讓每個生活痛點都可以成為政見，他則是傾聽、接下市民交出的民意考卷，今天0時上線後已有4000則民眾反映意見，未來後台會透過大數據分析，依不同議題、地區整理市民意見，建構市政情報庫，掌握民眾關注議題，並進一步分析不同區域的民意。

沈伯洋也預告，選舉剩下3個月希望能夠讓市民變成主角，不能每次都是他在台上講自己對城市願景，其實市民才是這個城市的主人，10月也會有實體市民發聲活動，會讓大家來挑戰問問題，再根據蒐集到資料，回答要怎麼解決城市痛點，透過這樣方式讓大家關心這場選舉。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今推出與市民互動官方LINE「市長，你給我聽好了」活動，要請市民加入將市政意見或感受傳遞給平台，除了會根據市民意見納入市政參考外，更有互動小遊戲可以體驗。記者洪子凱／攝影