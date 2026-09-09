竹北藍白破局...吳子嘉告發民眾黨9人 黃國昌：徐欣瑩出這麼蠢的招？

竹北市長選戰藍白破局，美麗島電子報董事長吳子嘉日前告發民眾黨前主席柯文哲等9人違反「選罷法」。民眾黨主席黃國昌今表示，吳子嘉是在「執行他的業務」，不過國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩怎麼到今天還在出這麼蠢的招？提起這種濫訴無法挽救徐已經破產的誠信，還會自取其辱。

黃國昌今接受「中廣論壇」節目專訪表示，吳子嘉提告的背後就是徐欣瑩本人，這個訴訟完全不可能成立，只是「政治上的花招與伎倆」。他質疑，怎麼到了今天，徐欣瑩還會出這麼蠢的招？吳子嘉手上那些東西是誰提供的？難道是吳子嘉駭進徐欣瑩手機？

黃國昌說，沒有文字紀錄就沒有承諾？根本是「問A答B」，徐欣瑩真的愚蠢，事情發展至今，說話不算話已經夠嚴重，公然說謊更離譜，說謊以後還要提起訴訟封住人家的嘴，更是愚蠢至極。

黃國昌指出，他規劃「新竹鐵三角」的初衷，因今年1月民眾黨進行新竹縣長民調發現，小草支持民進黨參選人鄭朝方比例遠高於徐欣瑩，他立即找徐欣瑩到立法院議場後方看民調。他表示，如果竹北市長民眾黨不推人選，會很難動員支持者出門投票，跟徐欣瑩「一開始就是這樣談的」，當時徐欣瑩也認為這樣的佈局合理，鄭麗文上任黨主席後，也表達理解並會努力促成。

黃國昌透露，藍白合在新竹破局後，他看到的數字，徐欣瑩根本崩盤。他事前就懇切提醒，純政治分析來說，如果破局，受傷最大的一定是徐欣瑩自己，但是對方信心滿滿認為沒有問題，可以靠自己拿下新竹以及竹北，現在爭論誰是對的一點意義都沒有，只能事後檢證。

至於是否在新竹縣長一局轉支持鄭朝方？黃國昌表示，到目前為止沒有這個選項，周日通過的決議是除非黨中央另有指示，否則黨公職不准為徐欣瑩助選。面對國民黨新竹縣黨部先祭出黨紀，要求黨員不得為竹北市長參選人邱臣遠助選，民眾黨勢必要有所回應，是被動作出這樣的決議。

他指出，每個政黨都有自己的價值要捍衛，也有各自支持者的情緒要照顧，在新竹，未來就各走各的路，竹北市長則交由選民自己決定。