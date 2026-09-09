餐會同場未交流！沈伯洋稱蔣萬安幕僚太緊張 稱「繞不開問題」籲對話

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日普渡活動與台北市長蔣萬安同場機率高，繼周日計程車工會同場後，昨晚又在士林慈后宮普度活動同場，不過兩人疑似有刻意避開未有交集，沈伯洋說，相信市長還是很願意對話，但幕僚可能太緊張刻意帶開，但希望遇到就能有意見交換，否則「繞得開人、繞不開問題」。

面對《紐約時報》提到台北在城市韌性方面表現不佳，沈伯洋說，韌性城市定義非常寬廣，以他看來台北市硬體例如房屋老舊程度，這方面絕對是敬陪末座，防洪也是中央一直以來都有做各式各樣措施，但有這些防洪硬體，該清的水溝卻沒有清，以及軟體通知、警示問題，就是人跟人之間的連結，台北市越來越多人感受到孤獨，要想辦法增加陪伴、增加社區連結、增加各種活動，讓大家對在地的認同變得更強，這其實也是韌性。

而昨天北投慈后宮普度活動蔣萬安、沈伯洋再同場，不過未有交集，甚至蔣有刻意避開，沈伯洋說，市長本身應該是很願意對話，可惜身邊的人太緊張才會這樣，但若能遇到還是想針對市政議題做一些意見交換，希望未來能夠有更多直接見面、討論事情機會，如果大家一直這樣繞開，「繞得開人、繞不開問題」。

面對藍營聲稱國家機器動起來查蔣萬安兒子蔣得利，沈伯洋說，國教署已稱未調查該案，監察院、廉政署則是本於職責，解釋法規及主管機關，若解釋法條就叫做國家機器動起來，那台灣每一個主管機關以後都不用做事了，且主管機關先了解狀況，就好像有人違規停車警察來看一下，怎麼會是國家機器動起來了。