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命理、健身粉專紛喊即刻下台...蔣萬安不甩側翼攻擊：民眾眼睛是雪亮
年底選戰倒數不到三個月，原本多個經營命理、健身、女性及同志文學等不同主題的臉書粉絲專頁，近日被發現，在相近時間發布標題、圖卡完全相同的政治內容，並喊話台北市長蔣萬安「即刻下台」。蔣萬安今被問此事看法，蔣說，」我想不管是之前反串的操作，或是現在側翼的攻擊，其實民眾的眼睛都是雪亮。」
蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇，媒體也問蔣，怎看「紐約時報」報導氣候災害應對韌性，台北市倒數？蔣說，各項調查市府都是參考，台北市一直努力朝打造「韌性城市」目標前進，包括強化防洪韌性、降低熱島效應、各項防災準備，會全力努力提升台北的城市韌性。
另外，針對新北市反映明年捷運補助款被砍54.1億，蔣萬安也被問到，台北市會受到影響？蔣萬安說，台北市目前了解，市府接受中央大概132億補助，但有72億是今年度，剩下60億其實是補今年度少撥的款項，所以會持續追蹤後續撥補狀況，也確保台北市現在六條捷運線、六線齊發2.0，都能夠持續照著期程往前走。
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