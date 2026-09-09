新竹藍白破局延燒！吳子嘉告白營9人 黃士修點名徐欣瑩「政治圈滅絕大君」

新竹縣選情「藍白破局」爭議持續延燒。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，經查閱徐欣瑩與黃國昌的LINE對話，未見徐欣瑩曾承諾禮讓竹北，因此向柯文哲、黃國昌、陳智菡等9人提出告發，指控相關言論涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第104條。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文直言：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」

黃士修表示，徐欣瑩身為候選人，「把手機完全交給吳子嘉」，認為兩人的關係已非一般外包團隊層級，而是「最緊密的貼身操盤手」。

黃士修並整理吳子嘉9月7日在「董事長開講」直播中的發言。針對柯文哲，吳子嘉批評「一個那麼大的貪汙犯，每天趴趴走喬職務」，更稱「柯文哲這麼惡劣的人物，不能讓他在台灣生存」；針對黃國昌，吳子嘉則指控其惡意汙衊徐欣瑩，涉嫌違反選罷法，並要「黃國昌快點到台北地檢署去自首，看看自首可不可以減免其刑」，還嗆聲「你在台灣要混政治，不可能了」。

最後，國民黨主席鄭麗文也遭點名。吳子嘉稱「鄭麗文有可能跟黃國昌，他們兩個有私相授受。如果這兩個私相授受的話，我跟你講這個有預備犯，那就完蛋了，鄭麗文要坐牢。」

黃士修表示，鄭麗文過去曾宣示，惡意破壞藍白合者將面臨黨紀處分；如今眼見徐欣瑩的「貼身操盤手」四處開戰，直接把新竹選戰變成「慈禧宣戰」，形容徐欣瑩「堪稱政治圈的滅絕大君」。

黃士修最後再喊話：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」他也提醒，希望所有國民黨人看清情勢，尤其是準備投入2026年及2028年選舉的人，「徐欣瑩正在和吳子嘉聯手毀滅藍白合，保送賴清德。」