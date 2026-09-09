快訊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

獨／「2大得獎機器」雙雙缺席金鐘！吳慷仁婉拒報名 薛仕凌主動棄權

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹藍白破局延燒！吳子嘉告白營9人 黃士修點名徐欣瑩「政治圈滅絕大君」

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹縣藍白破局爭議延燒，吳子嘉稱徐欣瑩未曾承諾禮讓竹北並提告9人，黃士修則反批徐欣瑩聯手吳子嘉破壞藍白合。圖／取自美麗島電子報
新竹縣藍白破局爭議延燒，吳子嘉稱徐欣瑩未曾承諾禮讓竹北並提告9人，黃士修則反批徐欣瑩聯手吳子嘉破壞藍白合。圖／取自美麗島電子報

新竹縣選情「藍白破局」爭議持續延燒。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，經查閱徐欣瑩黃國昌的LINE對話，未見徐欣瑩曾承諾禮讓竹北，因此向柯文哲、黃國昌、陳智菡等9人提出告發，指控相關言論涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第104條。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文直言：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」

2026九合一選舉

黃士修表示，徐欣瑩身為候選人，「把手機完全交給吳子嘉」，認為兩人的關係已非一般外包團隊層級，而是「最緊密的貼身操盤手」。

黃士修並整理吳子嘉9月7日在「董事長開講」直播中的發言。針對柯文哲，吳子嘉批評「一個那麼大的貪汙犯，每天趴趴走喬職務」，更稱「柯文哲這麼惡劣的人物，不能讓他在台灣生存」；針對黃國昌，吳子嘉則指控其惡意汙衊徐欣瑩，涉嫌違反選罷法，並要「黃國昌快點到台北地檢署去自首，看看自首可不可以減免其刑」，還嗆聲「你在台灣要混政治，不可能了」。

最後，國民黨主席鄭麗文也遭點名。吳子嘉稱「鄭麗文有可能跟黃國昌，他們兩個有私相授受。如果這兩個私相授受的話，我跟你講這個有預備犯，那就完蛋了，鄭麗文要坐牢。」

黃士修表示，鄭麗文過去曾宣示，惡意破壞藍白合者將面臨黨紀處分；如今眼見徐欣瑩的「貼身操盤手」四處開戰，直接把新竹選戰變成「慈禧宣戰」，形容徐欣瑩「堪稱政治圈的滅絕大君」。

黃士修最後再喊話：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」他也提醒，希望所有國民黨人看清情勢，尤其是準備投入2026年及2028年選舉的人，「徐欣瑩正在和吳子嘉聯手毀滅藍白合，保送賴清德。」

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 吳子嘉 黃士修 柯文哲 黃國昌 鄭麗文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣藍白開撕 周榆修：黨中央盼不擴及其他縣市 但未來看動態再決定

竹北藍白合破局陳見賢開撕 邱臣遠團隊補刀「誠信是政治人物基本」

竹縣風波…陳見賢：挺善良的人 徐欣瑩：沒分裂本錢

竹北「藍白合」破局 綠黨團：到嘴巴的一塊肉 沒人會輕易吐出來

相關新聞

新竹藍白破局延燒！吳子嘉告白營9人 黃士修點名徐欣瑩「政治圈滅絕大君」

新竹縣選情「藍白破局」爭議持續延燒。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，經查閱徐欣瑩與黃國昌的LINE對話，未見徐欣瑩曾承諾禮讓竹北，因此向柯文哲、黃國昌、陳智菡等9人提出告發，指控相關言論涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第104條。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文直言：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」

餐會同場未交流！沈伯洋稱蔣萬安幕僚太緊張 稱「繞不開問題」籲對話

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日普渡活動與台北市長蔣萬安同場機率高，繼周日計程車工會同場後，昨晚又在士林慈后宮普度活動同場，不過兩人疑似有刻意避開未有交集，沈伯洋說，相信市長還是很願意對話，但幕僚可能太緊張刻意帶開，但希望遇到就能有意見交換，否則「繞得開人、繞不開問題」。

命理、健身粉專紛喊即刻下台...蔣萬安不甩側翼攻擊：民眾眼睛是雪亮

年底選戰倒數不到三個月，原本多個經營命理、健身、女性及同志文學等不同主題的臉書粉絲專頁，近日被發現，在相近時間發布標題、圖卡完全相同的政治內容，並喊話台北市長蔣萬安「即刻下台」。蔣萬安今被問此事看法，蔣說，」我想不管是之前反串的操作，或是現在側翼的攻擊，其實民眾的眼睛都是雪亮。」

AI民意模擬新北選戰：李四川險勝蘇巧慧 好感度卻相反

TPOC台灣議題研究中心公布最新「2026新北市長選舉 AI民意模擬預測」成果。模擬結果顯示，若由國民黨李四川與民進黨蘇巧慧正面對決，李四川以 36.9% 的支持度領先蘇巧慧的 32.7%，雙方差距4.2個百分點；另有10.0%表示都不支持或投廢票，高達20.3%尚未決定。

揭王健陞前科遭死亡威脅 吳欣岱提醒：退選仍可能上候選名單

台北市內湖區五分里里長選舉近期因候選人王健陞過去刑事案件引發關注。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱日前公開談及王健陞曾因「乘機性交未遂」案件遭判刑，並表示服務處因此接到死亡威脅電話。對此，吳欣岱強調，自己雖然感到害怕，但不會因恐嚇而停止讓選民知道相關資訊。

藍白在新竹上演分手擂台 葬送在野監督力量

新竹縣是傳統國民黨執政縣市，今年因黨內初選裂痕尚未弭平，加上占全縣人口逾三分之一的竹北市長選舉「藍白各提人選」，讓選情充滿變數。「藍白合」是目前在野黨制衡執政黨僅剩的武器，該合未合已讓基層支持者不滿，若此狀況從竹北市、新竹縣外溢到各縣市，葬送的將是多數國人最在意的在野監督力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。