AI民意模擬新北選戰：李四川險勝蘇巧慧 好感度卻相反

TPOC台灣議題研究中心公布最新「2026新北市長選舉 AI民意模擬預測」成果。模擬結果顯示，若由國民黨李四川與民進黨蘇巧慧正面對決，李四川以 36.9% 的支持度領先蘇巧慧的 32.7%，雙方差距4.2個百分點；另有10.0%表示都不支持或投廢票，高達20.3%尚未決定。

TPOC指出，但在個人「好感度」上，蘇巧慧以 35.7% 略微超前李四川的 34.7%，僅相差1個百分點，呈現「好感度互咬、投票支持度藍領先」的微妙態勢。

TPOC表示，此項研究導入「Silicon Sampling 矽基樣本技術」，針對新北市人口結構（性別、年齡、29個行政區、學歷與政黨傾向）全數生成2萬6771個大型語言模型（LLM）虛擬受眾代理人（AI Agents）進行全受眾普查模擬。

TPOC指出，從29個行政區交叉分析觀察，新北市各區呈現高度板塊分明特徵，藍營強勢優勢區為新店區、永和區、中和區、瑞芳區、烏來區、石門區等。綠營票倉則有三重區、蘆洲區、樹林區、平溪區等。

TPOC表示，李四川在50歲以上族群擁有顯著優勢，其中 60-69 歲（39.4% vs. 32.2%） 及 70 歲以上（40.4% vs. 31.4%）優勢最明顯；但在年輕族群部分，20-29 歲（李 34.2% vs. 蘇 32.9%） 與 30-39 歲（李 33.8% vs. 蘇 32.9%） 兩人支持度幾近打平，且年輕族群中「觀望/未決定」比例高達 22%，是後續兵家必爭之地。

該調查單位為TPOC台灣議題研究中心。計畫主持人陳丕舒。辦理時間2026年9月8日。研究母體為新北市符合投票資格之選舉人總數，約340萬2千餘人。抽樣與樣本規模為非傳統隨機抽樣，本系統採用「Silicon Sampling 矽基樣本技術」，透過大型語言模型（LLM）依新北市人口之性別、年齡、29行政區及社經背景精確建構 AI 虛擬受眾代理人（AI Agent），有效模擬樣本為 26,771 個代理人進行全受眾普查模擬。

TPOC說明，該調查為全體2萬6771個AI代理人之普查模擬，不適用常態分配之隨機抽樣機率誤差計算，僅存在模型演算法、情境設定及代理人模擬之系統性偏差。

TPOC也特別聲明：本結果由AI虛擬受眾模擬產生，旨在反映模型與社群語意環境下虛擬人口之意向趨勢與政策政情兵推，非針對真實選民之電話或實體抽樣民調。