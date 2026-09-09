揭王健陞前科遭死亡威脅 吳欣岱提醒：退選仍可能上候選名單

台北市內湖區五分里近期因里長參選人王健陞過去的刑事案件引發關注。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱日前公開談及王健陞曾因「乘機性交未遂」案件遭判刑，昨（8日）晚更透露服務處接到死亡威脅電話。對此，吳欣岱強調，自己雖感到害怕，但不會因恐嚇而停止讓選民知道相關資訊；也提醒選民，雖然王健陞已宣布退選，但仍有可能出現在侯選人名單上。

吳欣岱表示，自己日前因公開說明王健陞過去因乘機性交未遂罪，被判處1年10個月徒刑定讞，服務處隨後接到死亡威脅電話。她坦言「蠻害怕的」，但認為有些事情不能因為害怕就選擇不說，並強調更生人當然有重新開始的權利，但重新生活、重新工作，與取得資源分配的公權力，是不同層次的問題。

吳欣岱認為，想要參選公職的人，更應該有面對過去的勇氣，主動揭露與公職適任性相關的重要資訊，接受選民檢驗。她表示，自己只是把認為選民應該知道的資訊說出來，至於是否支持、是否投票，則是每一位選民自己的選擇。

面對死亡威脅，吳欣岱表示將依法處理，並預告隔天前往報案。她強調，自己會保護好自身安全，但不會因此退縮，也不會因此不敢發言。

吳欣岱：宣布退選仍有可能出現在選票上

以無黨籍登記參選里長的王健陞，7日透過臉書宣布退出本次五分里里長選舉。吳欣岱隨後發文指出，宣布退選並不代表法律上的候選人身分立即消失，依現行《公職人員選舉罷免法》，候選人經登記後不得撤回，村里長候選人資格仍須由地方選舉委員會依法審定，「他仍可能出現在這次五分里里長選舉的正式候選人名單上。」

吳欣岱提醒，事情並沒因一篇退選聲明就完全結束。在台北市選委會正式公告候選人名單前，相關程序仍須依法律進行，五分里選民也應留意選委會最後公告的正式名單，了解各候選人的相關資訊後再做選擇。

她也將這次事件視為地方民主的一次重要案例。吳欣岱指出，事件最初來自市民在網路上的串連與發聲，有人找到判決、有人提出質疑，之後不同政治立場的人陸續加入討論，聚焦具有性犯罪前科者參選公職的適任性，最終也促使王健陞重新思考參選並公開宣布退出競選。

吳欣岱表示，這正是民主社會透過資訊公開、公共討論與政治問責，讓公共人物回應社會質疑的意義。她也肯定這幾天港湖多位議員候選人願意表態，認為即使不同政黨、政治立場不盡相同，在性別安全、選民知情權以及公職應有標準上，仍可共同建立更高要求。

對於有政治人物將焦點放在修法與制度問題，吳欣岱認為，制度確實需要檢討，但政治人物本來就有在法律最低標準之外進行價值判斷的責任。她認為，與其等到爭議延燒、受到輿論質疑後才強調「公職應有更高標準」，不如一開始就清楚回答王健陞是否適合擔任里長。

吳欣岱指出，現行法律是否應進一步限制重大性犯罪前科者參選，或至少建立更完整的犯罪紀錄揭露制度，都是中央下一階段應正面處理的問題。她強調，更生人有重新生活的權利，但重新生活、重新工作與取得公權力是不同層次的事情；參選公職者則應面對自己的過去，主動揭露與公職適任性相關的重要資訊，接受選民檢驗。

吳欣岱最後表示，希望從港湖開始，讓台灣選舉文化多一點坦白、多一點責任，也期待中央檢討相關制度，讓選民知情權、公職適任性及社區安全獲得更清楚的法律保障，「因為每一張選票背後，都是一份信任，而這份信任，值得我們用更高的標準珍惜。」