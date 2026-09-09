年底地方選舉登記截止，各地紛傳違紀參選，民進黨中央下令縣市黨部十天內處理。民進黨宜蘭縣黨部依黨章提報九人違紀名單，多屬正國會，陳報黨中央議處開除黨籍；縣黨部主委邱嘉進說，違紀參選者均屬個人行為，與派系無關。國民黨台中市黨部昨也開考紀會，一致決議撤銷違紀參選議員的張書華、周啟揚黨籍。

綠營在宜蘭幾個重要選區爆出違紀參選，恐嚴重衝擊地方選情，縣黨部議處九人名單，包括：縣議員參選人頭城林瑞文、員山陳玉麟、礁溪吳秋玟；鄉鎮市長參選人冬山謝燦輝、五結羅淑惠；鄉代參選人五結陳美華、羅東蔡莉雯與簡嗚佐、三星梁文德。

宜蘭各選區違紀多屬正國會，其中謝燦輝、陳玉麟都對初選結果不滿參選到底。陳上演同派鬩牆之爭，黨部提名李姿婷參選員山選區縣議員，李的父親李建興是正國會前秘書長，陳則是正國會立委陳俊宇助理，員山議員民進黨僅一席空間，兩人戰況激烈。

國民黨在台中市有五人未獲提名但堅持參選議員，包括參選東南區的林英成；大里、霧峰區的鄭伯其；太平區閻泰利，登記前均完成退黨。

中市第十二選區太平區，國民黨提名現任議員賴義鍠、黃佳恬，未辦初選，準備多時的中山里長閻泰利參選到底，自行退黨；同樣準備多年的市黨部前副主委張書華未退黨；中市第十一選區東南區，國民黨提名現任議員李中、林霈涵，國民黨籍周啟揚已完成登記，也未申請退黨。國民黨台中市黨部副主委陳明振指出，考量張書華、周啟揚未攻擊國民黨，且招募黨員不易，決議「撤銷」，而非「開除」黨籍。