竹縣風波 陳見賢：挺善良的人 徐欣瑩：沒分裂本錢

新竹縣長楊文科前晚在臉書貼出與副縣長陳見賢的合照，強調兩人「風浪再大，兄弟同心」，被視為釋放藍營團結訊息。不過，陳見賢昨回應「將支持一個善良的人」，更稱「政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，外界揣測是暗指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，黨內初選裂痕再度浮出檯面。

徐欣瑩辦公室回應，國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心，期盼在既有的穩固基礎上，凝聚全黨最大力量，爭取鄉親認同與支持，讓新竹縣未來更好、更進步。

陳見賢昨一早發文表示，他珍惜與楊文科並肩八年情誼，不會因這次縣長選舉改變；八年前選擇支持楊文科、支持國民黨，是因為支持「善良的人」。對於楊文科前晚臉書發文，陳見賢說自己事先並不知道，但明白如今角度不同、思維也不同，這不影響他對楊文科的情分。

藍白為竹北破局，陳見賢昨加碼暗批徐欣瑩，國民黨人士表示，竹北選戰已是兄弟登山、各自努力；雖然竹縣「藍大於綠」，徐欣瑩雖仍有優勢，不過，藍營內部「討厭徐欣瑩」的力量是否會串聯投廢票，以及白營支持者是否會轉向投綠，是未來觀察指標。

民眾黨下令禁止黨員為徐欣瑩輔選，甚至衍生刑事告發風波，國民黨人士嘆，兩黨高層已經很克制，盼大局為重。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，相信藍白兩黨主席有智慧化解；至於是否會擴及其他縣市，她認為各縣市的狀況不同，目前不認為會有外溢效應。

民眾黨秘書長周榆修昨表示，目前發展遠遠超出想像，儘管民眾黨中央希望不要擴及到其他縣市，希望把影響停留在新竹縣，但未來仍看動態發展再做決定。

民眾黨前立委蔡壁如則認為，如果兩黨當初確實曾經談定，國民黨背信忘義，就把白字黑字拿出來，打臉國民黨，而不是各說各話、每天隔空交火。她提醒，如果持續爭吵一個月，甚至一路延續到選前，民眾黨支持者及地方第三勢力也可能逐漸產生「既然如此，就各自歸隊」的心理，這才是藍白真正需要注意的問題。

何志勇恐撤銷黨籍

此外，曾任國民黨發言人的清華大學兼任助理教授何志勇以無黨籍身分登記參選新竹市長。國民黨新竹市黨部昨天舉行考紀會議，經討論及表決後，多數決議建議撤銷何志勇黨籍，並已將相關資料呈報中央，後續仍須經中央考紀會及中常會審議，才會做成最終決定。