聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣風波 陳見賢：挺善良的人 徐欣瑩：沒分裂本錢

聯合報／ 記者郭政芬鄭媁王小萌屈彥辰張曼蘋黃羿馨／連線報導

新竹縣長楊文科前晚在臉書貼出與副縣長陳見賢的合照，強調兩人「風浪再大，兄弟同心」，被視為釋放藍營團結訊息。不過，陳見賢昨回應「將支持一個善良的人」，更稱「政治是為人民服務，不是宗教的實驗領域」，外界揣測是暗指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，黨內初選裂痕再度浮出檯面。

2026九合一選舉

徐欣瑩辦公室回應，國民黨沒有分裂的本錢，只有團結一心，期盼在既有的穩固基礎上，凝聚全黨最大力量，爭取鄉親認同與支持，讓新竹縣未來更好、更進步。

陳見賢昨一早發文表示，他珍惜與楊文科並肩八年情誼，不會因這次縣長選舉改變；八年前選擇支持楊文科、支持國民黨，是因為支持「善良的人」。對於楊文科前晚臉書發文，陳見賢說自己事先並不知道，但明白如今角度不同、思維也不同，這不影響他對楊文科的情分。

藍白為竹北破局，陳見賢昨加碼暗批徐欣瑩，國民黨人士表示，竹北選戰已是兄弟登山、各自努力；雖然竹縣「藍大於綠」，徐欣瑩雖仍有優勢，不過，藍營內部「討厭徐欣瑩」的力量是否會串聯投廢票，以及白營支持者是否會轉向投綠，是未來觀察指標。

民眾黨下令禁止黨員為徐欣瑩輔選，甚至衍生刑事告發風波，國民黨人士嘆，兩黨高層已經很克制，盼大局為重。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，相信藍白兩黨主席有智慧化解；至於是否會擴及其他縣市，她認為各縣市的狀況不同，目前不認為會有外溢效應。

民眾黨秘書長周榆修昨表示，目前發展遠遠超出想像，儘管民眾黨中央希望不要擴及到其他縣市，希望把影響停留在新竹縣，但未來仍看動態發展再做決定。

民眾黨前立委蔡壁如則認為，如果兩黨當初確實曾經談定，國民黨背信忘義，就把白字黑字拿出來，打臉國民黨，而不是各說各話、每天隔空交火。她提醒，如果持續爭吵一個月，甚至一路延續到選前，民眾黨支持者及地方第三勢力也可能逐漸產生「既然如此，就各自歸隊」的心理，這才是藍白真正需要注意的問題。

何志勇恐撤銷黨籍

此外，曾任國民黨發言人的清華大學兼任助理教授何志勇以無黨籍身分登記參選新竹市長。國民黨新竹市黨部昨天舉行考紀會議，經討論及表決後，多數決議建議撤銷何志勇黨籍，並已將相關資料呈報中央，後續仍須經中央考紀會及中常會審議，才會做成最終決定。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北藍白合破局陳見賢開撕 邱臣遠團隊補刀「誠信是政治人物基本」

藍白新竹合作破裂 許宇甄：評估不會有外溢效應

楊文科貼合照喊「兄弟同心」 陳見賢駁：政治非宗教實驗領域

竹縣藍白開撕 周榆修：黨中央盼不擴及其他縣市 但未來看動態再決定

相關新聞

江啟臣瞄準新移民培力 何欣純打造準首都「三個第一」

蔡英文前總統昨現身台中，接下民進黨台中市長參選人何欣純競選總部的榮譽主委，現場市議員參選人全數到齊，熱鬧歡呼聲不斷，何欣純希望用「準首都的格局」來打造大台中；國民黨市長參選人江啟臣針對近十三萬的新住民族群推出包含創業補貼、二代領航等四大政策，期在台中扎根圓夢。

選情初探／投縣第3選區婦保取消 6搶3變數大

南投縣議員第三選區涵蓋集集、水里、魚池、信義四鄉鎮，因人口流失，下屆席次由四席減為三席，婦女保障名額也取消，國民黨三名現任拚守住席次，民進黨王秋淑力求突圍，另外有兩名無黨籍參選，形成六人搶三席局面，選情充滿變數。

張嘉郡競選總幹事 找「空心菜達人」

雲林年底縣長選戰四人登記，聚焦藍綠對決，國民黨參選人張嘉郡昨宣布雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生及農場晃晃創辦人陳柏吟擔任競總正、副總幹事，她說，組成跨世代、跨領域競選團隊，寫下雲林下個黃金十年。

綠宜蘭縣長參選人林國漳回應「肥貓」說 專業禁得起檢驗

國民黨立法院黨團昨指出，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳非政治素人，而是倚仗與賴清德總統、政務委員陳金德的裙帶關係，跨足三家國營及轉投資事業，年薪突破二百萬元，靠新潮流「吃國家」。林國漳回應，國民黨選舉又開始抹黑潑髒水，他有專業歷練，禁得起檢驗。

王玫瑰轉戰花蓮議員、夫接棒選秀林鄉長 同涉賄選

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰即將卸任，轉戰選議員，丈夫胡智民接棒參選鄉長，卻因涉賄昨天雙雙遭花蓮地檢署帶回，也是今年首宗賄選案。地方人士指出，胡智民遇到議員程美蓮挑戰，泛藍之爭原本勢均力敵，但選前三個月涉賄疑雲，恐讓選情出現變化。

新北交鋒 李四川攻綠票倉、蘇巧慧合體蕭美琴

國民黨新北市長參選人李四川昨到三重傾聽里長基層心聲，三重過去被視為綠營優勢區，全區一一九名里長現場約九十人出席，被視為進攻綠營票倉拓票。國民黨團昨轟民進黨蘇巧慧只會剪綵割稻尾，批中央砍捷運補助不發聲。蘇陣營回應「中央一視同仁，不須扭曲和口水」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。