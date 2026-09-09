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綠宜蘭縣長參選人林國漳回應「肥貓」說 專業禁得起檢驗

聯合報／ 記者戴永華屈彥辰／連線報導

國民黨立法院黨團昨指出，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳非政治素人，而是倚仗與賴清德總統、政務委員陳金德的裙帶關係，跨足三家國營及轉投資事業，年薪突破二百萬元，靠新潮流「吃國家」。林國漳回應，國民黨選舉又開始抹黑潑髒水，他有專業歷練，禁得起檢驗。

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國民黨團書記長許宇甄質疑，二○一七年賴清德任行政院長、陳金德任中油董事長時，林國漳便出任中油轉投資的國光電力董事；二○二○年賴清德任副總統，林任環能海運監察人；二○二四年賴清德就任總統、陳金德掌工程會主委，林更空降華航獨董，一手包辦審計委員會與永續發展暨風險管理委員會委員。

許宇甄說，林國漳完全踩著賴清德、陳金德權力版圖平步青雲，是新潮流「提線木偶」。國民黨團副書記長王鴻薇呼籲林國漳，說明在三家公司總年薪收入。

林國漳表示，參選前他是執業律師，曾任宜蘭律師公會理事長，並在宜蘭大學講授民法與票據法、企業管理與法律。依金管會規定，獨立董事只要符合五年實務經驗、大專院校講師、國家專技證照三項條件之一，他資格符合且學以致用，更恪盡職守。

林國漳強調，他擔任獨董與監察人任內每年參與審計、風管等廿多次會議，嚴格把關，跨領域學習累積法學素養與企業治理實務經驗；他在宜蘭記者會都講公共政策願景，國民黨在立院怠忽職守，宜蘭鄉親心中自有公道。

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