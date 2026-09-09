聽新聞
0:00 / 0:00
王玫瑰轉戰花蓮議員、夫接棒選秀林鄉長 同涉賄選
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰即將卸任，轉戰選議員，丈夫胡智民接棒參選鄉長，卻因涉賄昨天雙雙遭花蓮地檢署帶回，也是今年首宗賄選案。地方人士指出，胡智民遇到議員程美蓮挑戰，泛藍之爭原本勢均力敵，但選前三個月涉賄疑雲，恐讓選情出現變化。
檢調指出，秀林鄉因有礦區，每年收取不少水泥廠地方回饋金，懷疑秀林鄉公所將部分回饋金以公益為名，撥給慈善單位小太陽基金會，再由基金會徐姓負責人把錢用在讓胡智民辦餐敘。
花蓮地檢署昨早指揮刑大、調查局東機站和花蓮縣調查站、移民署花蓮專勤隊等單位，兵分多路到秀林鄉公所等、小太陽基金會等八個點搜索，帶回王玫瑰、胡智民、公所張姓祕書、小太陽徐姓負責人等人偵訊。
國民黨籍的胡智民是警察退休，從未參政過，因妻子將卸任鄉長才出馬接棒，在鄉內許多活動場合，都可見夫妻同台並肩的身影，互相拉抬聲勢；程美蓮原也是國民黨籍，議長選舉時跑票支持張峻遭開除黨籍，這次以無黨身分參選鄉長。
地方人士分析，鄉長選戰看似胡、程之爭，其實是程美蓮與王玫瑰對決，王玫瑰八年鄉長任內，遇到疫情、○四○三蘇花公路中斷等挑戰，她相當用心，也多次辦理普發現金努力提振鄉內經濟，鄉民對她的評價不差；程美蓮具有泛藍背景，在縣議會問政認真，也很重視選民服務，尤其重視長者與孩童，在基層也有很好口碑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。