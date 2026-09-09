新北交鋒 李四川攻綠票倉、蘇巧慧合體蕭美琴

國民黨新北市長參選人李四川昨到三重傾聽里長基層心聲，三重過去被視為綠營優勢區，全區一一九名里長現場約九十人出席，被視為進攻綠營票倉拓票。國民黨團昨轟民進黨蘇巧慧只會剪綵割稻尾，批中央砍捷運補助不發聲。蘇陣營回應「中央一視同仁，不須扭曲和口水」。

李四川昨赴三重綜合體育館出席「川心傾聽・三重區里長交流座談」，逐一與里長握手致意，氣氛融洽。他說，里長一直都「最好的夥伴」，會把地方提出的需求持續完成。

李四川說，基隆捷運由新北市負責推動，相關路網未來可與民生汐止線、大漢溪縱貫線串聯。大漢溪縱貫線規畫由台北跨越淡水河進入三重，經新北第二行政中心一帶，再往新莊、樹林方向延伸。北市推動民汐線，新北可同步規畫大漢溪縱貫線，「先就現有的部分先做，不需要等」。

新北市議會國民黨團昨則開記者會公開協尋蘇巧慧，批評她在地方建設落成時頻頻現身，面對中央大砍新北捷運補助卻選擇沉默，要求她以立法委員、市長參選人身分，向中央爭取遭刪減的五四億元軌道建設經費，而不是「只會剪綵、不會發聲」。

蘇巧慧競選總部發言人吳思萱表示，中央對地方捷運建設都一視同仁，依進度補助，交通部明年編列補助地方捷運建設經費達四九九億元，歷年最高，是今年編列九十億元的五點五倍，已核定的預算總額一毛都不會少。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與副總統蕭美琴到金山挖芋頭。圖／取自蘇巧慧臉書

蘇巧慧昨與副總統蕭美琴一同前往金山挖芋頭，兩人下田體驗在地農事，和在地青年聊聊對未來的想像。隨後轉往新北教師會提出三項承諾，包括將教師節禮金由現行一千元提高至二千元、編列假日出勤加班費，以及推動校園案件分流、溝通先行的調處機制。