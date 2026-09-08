拚人氣！蔣萬安凍蒜聲不斷…沈伯洋超尷尬 兩人慈后宮再同場

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋今晚再度在北投慈后宮普度活動同場，原本廟方安排兩人行程錯開，不過因沈逐桌敬酒，意外再與蔣萬安同場，兩人儘管沒有碰到面，但蔣、沈兩人全場逐桌敬酒拚人氣，蔣萬安一桌一桌凍蒜聲不斷，氣勢略勝一籌。

蔣萬安、沈伯洋今晚拜票再度同場，儘管沒有前兩天的正面迎戰，不過兩人逐桌敬酒，拚場、拚人氣意味濃。雖沈伯洋加油、凍蒜聲也不少；不過蔣萬安到場逐桌敬酒時，人氣更旺，一桌一桌敬酒，一桌又一桌高喊蔣萬安凍蒜，讓相隔不遠的沈伯洋相當尷尬，甚至連沈伯洋移動到廟裡拜拜，外頭還能不斷聽到「蔣萬安凍蒜」聲。

蔣萬安今晚致詞時表示，四年前他到這裡，鄉親建議他要恢復重陽敬老禮金，他上任第一年馬上恢復，甚至今年台北市的敬老卡點數也從480點提高到600點，用不完的點數明年還能繼續使用，希望北投鄉親讓他繼續為大家服務，讓蔣萬安推動更多建設照顧北投鄉親，現場叫好聲不斷。

蔣萬安致詞完，台下馬上有地方人士幫高喊「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜」，場面熱烈。

至於沈伯洋稍早上台致詞時表示，慈后宮是台北市最老的媽祖廟，他要多跟總幹事跟慈后宮學習，因慈后宮是多人努力下才成為重要信仰中心，就跟台北隊一樣，會彼此合作，讓這個城市更好。立委吳思瑤也在台上說，等等蔣萬安也要來，高喊「我們要辯論」，要看看蔣市長要不要接受市民的提問，「沈伯洋都準備好了，沒在怕。」