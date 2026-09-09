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張嘉郡競選總幹事 找「空心菜達人」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）昨公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（中）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）昨公布競選主視覺「WOW雲林更好」及競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，並由雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生（中）及農場晃晃創辦人陳柏吟（右）擔任正、副總幹事。記者陳雅玲／攝影

雲林年底縣長選戰四人登記，聚焦藍綠對決，國民黨參選人張嘉郡昨宣布雲林莿桐空心菜達人、全國十大模範農民林春生及農場晃晃創辦人陳柏吟擔任競總正、副總幹事，她說，組成跨世代、跨領域競選團隊，寫下雲林下個黃金十年。

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張嘉郡宣布由林春生及陳柏吟擔任競總正、副總幹事，多名農民出席支持。林春生表示，第一次加入縣長競選團隊「有點壓力」，但發現政治原來可以不要謾罵，只有努力、互相扶持，且看到張嘉郡希望把雲林帶向更好的方向，因此答應出任；陳柏吟則說，早在七、八年前張嘉郡就已經在支持青年農民，「這樣子的人我們還不支持她嗎？」

張嘉郡指出，兩人都不是政治圈人物，邀請時曾詢問是否擔心受到政治打壓，但兩人都說靠自身努力獲得成果，不靠任何人，因此願意勇敢站出來支持她，這場選舉是跟雲林鄉親的對話，用青年、不服輸、新世代的精神，讓雲林更好。

張嘉郡也公布競選主視覺「ＷＯＷ雲林更好」、競選主題曲「咱的雲林・新的世代」，主題曲由音樂創作者「小耿」與「硬選」共同創作、演唱，她說，從人與土地出發，描繪雲林風景，也唱出一代代雲林人在這片土地生活、打拚與傳承的共同記憶。

另，民進黨參選人劉建國昨臉書貼出他參與林內鄉農會木瓜蔬果好時光產業文化活動的影片，他指出，木瓜水分多到用吸的、甜到心坎裡，而好的農產，值得更好的舞台，未來他會全力爭取「林內木瓜專區擴大升級」，健全冷鏈物流、拓展全台通路，讓農民種得輕鬆、收益更穩。

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