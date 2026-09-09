選情初探／投縣第3選區婦保取消 6搶3變數大

南投縣議員第三選區涵蓋集集、水里、魚池、信義四鄉鎮，因人口流失，下屆席次由四席減為三席，婦女保障名額也取消，國民黨三名現任拚守住席次，民進黨王秋淑力求突圍，另外有兩名無黨籍參選，形成六人搶三席局面，選情充滿變數。

國民黨目前由現任議員陳淑惠、謝明謀、黃春麟參選，陳淑惠已是尋求連續第七度當選，謝明謀拚連任，黃春麟也力保席次。三人布局相對明確，但是席次縮減後，如何守住三席仍是一大考驗。

除現任三人外，同屬藍營的縣府機要秘書黃馨瑩及前縣議員蕭志全均以無黨籍身分參選，為選情增添變數。尤其蕭志全曾任縣議員，具地方基礎，黃馨瑩也有縣府歷練與地方人脈，兩人若能各自鞏固支持者，都可能牽動國民黨現任議員的票源。

民進黨方面，現任議員王秋淑再度參選。上屆四席選舉中，王秋淑以第四名、最後一席當選，如今減為三席，加上婦女保障名額取消，連任壓力明顯增加。

王秋淑的主要地方基礎在魚池鄉，而國民黨謝明謀長期經營魚池，兩人的地方組織與票源競合值得觀察。對王秋淑而言，除了穩住民進黨基本盤，也必須爭取跨黨支持，才有機會在席次縮減後守住一席。

近期地方看板也可看出國民黨內部及地方勢力對選戰的重視，陳淑惠、黃春麟等人陸續與縣長許淑華同框，爭取「母雞效應」加持。

許淑華在南投地方頗具政治聲勢，但能否將縣長支持轉化同黨參選人的實際選票，將是另一項觀察指標。

第三選區從四減為三席，看似只少一席，卻大幅提高當選門檻。國民黨要努力維持原有三席，必須面對兩名無黨籍候選人的挑戰；王秋淑則得在取消婦保後力拚突圍。最終誰能守住基本盤、誰能吸收中間票，以及無黨籍參選人能否突破既有藍綠版圖，都可能左右三席的分配。