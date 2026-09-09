江啟臣瞄準新移民培力 何欣純打造準首都「三個第一」

蔡英文前總統昨現身台中，接下民進黨台中市長參選人何欣純競選總部的榮譽主委，現場市議員參選人全數到齊，熱鬧歡呼聲不斷，何欣純希望用「準首都的格局」來打造大台中；國民黨市長參選人江啟臣針對近十三萬的新住民族群推出包含創業補貼、二代領航等四大政策，期在台中扎根圓夢。

蔡英文透露自己會接下榮譽主委，除了對何欣純有信心，更是因為立委蔡其昌撂狠話「妳不來，我就不做（競總主委）」。蔡其昌急忙搖手澄清「不敢威脅」，蔡英文故意板起臉說「確實是威脅！」全場高喊「凍蒜」時，蔡英文更轉頭對蔡其昌開玩笑放話「沒有當選不要來見我！」

蔡英文更提到，高雄市長陳其邁最常講的三個字就是「緊、緊、緊」，連總統都敢考核進度、打電話催促；她說，欣純也如此，在台中正需要這種「快快快」且「鍥而不捨」的決心，還不忘轉向何欣純幽默提醒「我要拜託妳，對現任總統要有耐心，不要總是快、快、快。」

何欣純說，如當選，希望以「準首都的格局」來打造大台中「三個第一」，成為「生活首選之都」，分別是六星級社會福利要拚第一、產業創新拚第一、軌道路網建設效率拚第一。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣（中）手作越南生春捲，品嘗後表示「好吃」。記者余采瀅／攝影

江啟臣昨舉行「台中新家鄉，心扎根，夢飛翔！」新住民政策發布會，如當選首先成立「國際合作發展委員會」，納入新住民及其二代參與，結合多語能力與文化背景，讓新住民成為參與治理城市、推動國際化的夥伴。其次啟動「新住民二代國際領航計畫」，針對高中、大專新二代青年提供培力、實務活動與國際交流，促進與父母原生國家的雙向合作。

另推動「新住民微型創業貸款利息補貼」，在既有培力課程基礎上減輕創業負擔，讓好手藝變成好生意，也支持新住民將台中的成功經驗拓展至母國。最後，升級母語、法律與心理諮詢，結合既有一站式服務，強化多語專業協助，減少異鄉生活的資訊落差與徬徨。

江啟臣分享新加坡朋友在台中經營酒吧，連年入選「亞洲五十大酒吧」的成功故事，強調多元文化能讓「台中味」更豐富精彩。