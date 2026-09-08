獨／藍白共挺高虹安、何志勇仍無黨參選 國民黨新竹市黨部決議撤銷黨籍

曾任國民黨發言人的清華大學兼任助理教授何志勇以無黨籍身分登記參選新竹市長。國民黨新竹市黨部今天舉行考紀會議，經討論及表決，多數決議建議撤銷何志勇黨籍，並已將相關資料呈報中央，後續仍須經中央考紀會及中常會審議，才會做成最終決定。

國民黨新竹市黨部主委王志豪表示，考紀會議討論後，考量何志勇過去對國民黨的貢獻及其學經歷，認為尚未到必須開除黨籍的程度，經投票，多數贊成撤銷黨籍。

王志豪說，開除黨籍與撤銷黨籍仍有差異，依相關規定，遭開除黨籍者須6年後才能恢復黨籍，撤銷黨籍則須4年後才能恢復。

至於處分原因，王志豪表示，國民黨中常會已通過與民眾黨合作協議，共同支持現任市長高虹安連任，國民黨並未提名何志勇，但何志勇仍自行登記參選新竹市長，屬於違反黨紀行為。

王志豪表示，新竹市黨部今天已將考紀會決議呈報中央，後續將由中央排定考紀會審議，中央考紀會決議後，再送交中常會，最終仍以中常會決定為準。

王志豪強調，地方黨部考紀會與中央考紀會有上下層級關係，地方提出的處分建議並非最後結果，須經中央程序完成後才能正式確定是否撤銷何志勇黨籍。