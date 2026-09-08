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律師高薪 每年另有200萬酬庸入袋？國民黨宜蘭縣黨部請林國漳說清楚講明白

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨立院黨團揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾任中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人、現任華航獨立董事，3職年薪200萬元以上，因擔任賴總統宜蘭信賴之友會理事長，與政委陳金德交好，被新潮流推出來參選縣長。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立院黨團揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳曾任中油轉投資的國光電力董事、環能海運監察人、現任華航獨立董事，3職年薪200萬元以上，因擔任賴總統宜蘭信賴之友會理事長，與政委陳金德交好，被新潮流推出來參選縣長。圖／國民黨立法院黨團提供

國民黨立法院黨團踢爆民進黨宜蘭縣長參選人林國漳無專業背景，靠著新潮流政治酬庸，卻能擔任3個國營事業職務，每年200萬酬勞輕鬆入袋；林國漳對此回應藍營抹黑，他禁得起檢驗。國民黨縣黨部下午再拋質疑，一個沒有任何海運、航運、能源經歷的人，竟然可以身兼華航獨立董事、國光電力董事、環能海運監察人？難道不是酬庸肥貓嗎？

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藍營國民黨立院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、立委王鴻薇今召開記者會指出，林國漳沒當過民代、公務人員，從未參與任何公共事務，不了解政府機關運作，毫無運輸、航空及大型企業治理背景的人，可以同時身兼華航獨立董事、國光電力董事、環能海運監察人，卻只因為是賴清德、陳金德的愛將，背後究竟隱藏著多龐大的政治酬庸與派系操控。

立委細數林國漳與賴清德、陳金德的酬庸連結，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，從「雙德」在朝當官，林國漳的位子跟著水漲船高，如今被推出參選宜蘭縣長，不折不扣就是新潮流派出的「傀儡」。

林國漳反擊國民黨「抹黑、潑髒水」，他是執業律師，曾受同業肯定擔任宜蘭律師公會理事長，並在宜蘭大學講授民法與票據法、企業管理與法律；依金管會規定，獨立董事只要符合5年實務經驗、大專院校講師、國家專技證照三項條件之一即可，他三項全部符合、學以致用。

國民黨宜蘭縣黨部駁斥林國漳未正面回答問題，轉移焦點，迴避鄉親想要了解的真相！林國漳原本的律師訴訟業務收入，每年就有數百萬元高薪，3個國營事業再擁200多萬元入袋，「這難道不是酬庸、肥貓」？

針對綠營再提刪預算，國民黨縣黨部說，國務機要費拿去買月餅，本來就不是預算科目，兩者不能混為一談；何況行政院9月3日追加6000億預算，創歷史新高，如果真的關心弱勢照顧庇護工場，這麼大筆預算中，難道沒有其他支出可以支應？不是「沒錢買」，而是「不想買」！

縣黨部說，宜蘭縣人才濟濟，優秀子弟、專業人士與律師人才數不勝數，為什麼林國漳可以擔任國營企業高官？可以未經過黨內初選，直接被徵召？背後唯一的原因就是新潮流，傀儡林國漳執行賴清德、陳金德「雙德」的意志。

林國漳 高薪 律師 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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