律師高薪 每年另有200萬酬庸入袋？國民黨宜蘭縣黨部請林國漳說清楚講明白

國民黨立法院黨團踢爆民進黨宜蘭縣長參選人林國漳無專業背景，靠著新潮流政治酬庸，卻能擔任3個國營事業職務，每年200萬酬勞輕鬆入袋；林國漳對此回應藍營抹黑，他禁得起檢驗。國民黨縣黨部下午再拋質疑，一個沒有任何海運、航運、能源經歷的人，竟然可以身兼華航獨立董事、國光電力董事、環能海運監察人？難道不是酬庸肥貓嗎？

藍營國民黨立院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、立委王鴻薇今召開記者會指出，林國漳沒當過民代、公務人員，從未參與任何公共事務，不了解政府機關運作，毫無運輸、航空及大型企業治理背景的人，可以同時身兼華航獨立董事、國光電力董事、環能海運監察人，卻只因為是賴清德、陳金德的愛將，背後究竟隱藏著多龐大的政治酬庸與派系操控。

立委細數林國漳與賴清德、陳金德的酬庸連結，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，從「雙德」在朝當官，林國漳的位子跟著水漲船高，如今被推出參選宜蘭縣長，不折不扣就是新潮流派出的「傀儡」。

林國漳反擊國民黨「抹黑、潑髒水」，他是執業律師，曾受同業肯定擔任宜蘭律師公會理事長，並在宜蘭大學講授民法與票據法、企業管理與法律；依金管會規定，獨立董事只要符合5年實務經驗、大專院校講師、國家專技證照三項條件之一即可，他三項全部符合、學以致用。

國民黨宜蘭縣黨部駁斥林國漳未正面回答問題，轉移焦點，迴避鄉親想要了解的真相！林國漳原本的律師訴訟業務收入，每年就有數百萬元高薪，3個國營事業再擁200多萬元入袋，「這難道不是酬庸、肥貓」？

針對綠營再提刪預算，國民黨縣黨部說，國務機要費拿去買月餅，本來就不是預算科目，兩者不能混為一談；何況行政院9月3日追加6000億預算，創歷史新高，如果真的關心弱勢照顧庇護工場，這麼大筆預算中，難道沒有其他支出可以支應？不是「沒錢買」，而是「不想買」！

縣黨部說，宜蘭縣人才濟濟，優秀子弟、專業人士與律師人才數不勝數，為什麼林國漳可以擔任國營企業高官？可以未經過黨內初選，直接被徵召？背後唯一的原因就是新潮流，傀儡林國漳執行賴清德、陳金德「雙德」的意志。