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教師節前 蘇巧慧提三承諾相挺：禮金翻倍、假日加班費、校園案件分流

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市教師會代表交流，提出三政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市教師會代表交流，提出三政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往新北市教師會與教師代表交流，對教師會提出的訴求，蘇巧慧提出三項承諾，包括將教師節禮金由現行1000元提高至2000元、編列假日出勤加班費，以及推動校園案件分流、溝通先行的調處機制。前教育部長潘文忠、全國教師會榮譽理事長吳忠泰也出席座談。

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蘇巧慧表示，自己過去在立法院長期關注教育政策，也推動多項制度改革，若未來有機會帶領新北市府，會持續成為校長與教師的後盾，針對教師會提出的待遇問題，她承諾將教師節禮金從現行1000元提高至2000元，並編列假日出勤加班費，讓教師可以選擇領取加班費或補休，完善非上班時間出勤的補償機制。

校園事件處理，蘇巧慧則提出案件分流、溝通先行方向，未來將在中心學校設立專責辦公室，建立法律、心理、教育專家及家長代表等跨領域人才庫，同時強化調處人員專業培訓，希望透過更專業的調查與調處機制，降低第一線教師面對校園事件時的行政負擔。

蘇巧慧也表示，未來將推動行政減量，並導入AI等工具協助，希望一年內讓教師感受到實際改變，讓老師能把更多時間放回教學專業。

至於學童通學安全，蘇巧慧表示，未來將優先檢視新北市校園周邊通學路口，推動交通工程及號誌改善，也將研議由義交等外援協助導護工作，讓校園安全工作更加專業分工。

座談中，教師代表也就師生比、教師員額、課後照顧鐘點費與時數規定，以及教師健檢補助等議題交換意見。蘇巧慧表示，教師是教育現場最重要的第一線，未來會以整體規劃方式逐步完善制度，提升教師待遇，落實尊重專業、照顧照顧者。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市教師會代表交流，提出三政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市教師會代表交流，提出三政見。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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