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競選之初飽嘗人情冷暖 選民說要支持讓魏平政流下男兒淚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政逢廟必拜，昨到宮廟上香祈求國泰民安、自己順利當選下屆縣長。圖／魏平政提供
彰化縣長候選人魏平政逢廟必拜，昨到宮廟上香祈求國泰民安、自己順利當選下屆縣長。圖／魏平政提供

台灣民眾黨秘書長周榆修今接受廣播節目訪問，提到彰化縣長選舉一開始亂的是民進黨不是國民黨，結果搞到現在民進黨「偷笑」，國民黨內部發生什麼問題令人奇怪。藍營縣長參選人魏平政表示，他努力爭取選民支持，其餘事情不是他能置喙。

2026九合一選舉

周榆修在中廣「千秋萬事」被問到藍營彰化縣長選情，直言國民黨彰化縣長選情艱困，彰化縣長是國民黨自己人，應該是天時、地利、人和，結果國民黨七弄八弄，不曉得怎會變成「選不贏」。

魏平政今跑宮廟、婚喪行程，強調絕不放棄爭取每一張選票，有信心「選贏」，現階段民調沒意義，他的競總暫時不做，不是從今而後都不做，未來將視情況再做。

直到今日仍有藍營和泛藍選民對國民黨縣長提名的事憤憤難平。魏平政說，4年前蕭景田找他接國民黨彰化縣黨部主委，為2026縣長鋪路，當時他沒意願即婉拒，經過兩年思考和準備，他覺得自己可以承擔重任，就問蕭景田「我還有沒有機會？」蕭景田回答「你的品德、能力滿適合，可是要看謝家有沒有競選縣長的意願」，之後沒下文。

魏平政表示，他多次表達準備好參選下屆縣長，好像沒人重視，今年初開始聽到黨內有人提起他，可是聽說今年2月國民黨討論彰化縣長人選時評估，討論結果他「不適合」，後來到他可以被徵召，過程就這樣到現在。

魏平政剛跑行程時沒什麼認識他，有一次被通知社頭鄉某鄉民往生，他可以前往上香致意以爭取選民好感。魏平政說，往生者的妻子見到他十分熱情，聲稱丈夫交代要投票給他，飽嘗選舉人情冷暖的他感動到流淚；他一定會全力以赴爭取勝利，不辜負選民期待。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政

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