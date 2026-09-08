蘇治芬爆未獲劉建國邀請入競選團隊 反問「這我能自己開口嗎？」

下屆雲林縣長選舉雖有4人登記，但外界仍聚焦國民黨提名張嘉郡、民進黨提名劉建國的藍綠對決，雲林縣前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬雖曾表態唯一支持劉建國再戰雲林縣長，劉也曾說要邀請蘇治芬擔任團隊重要角色，但蘇治芬今受訪透露，至今沒有接到劉建國邀請，反問「這我能自己開口嗎？」若真的受邀，她會很歡喜加入。

蘇治芬昨在臉書發文表示，「我想知道，為什麼我在虎尾輸了這麼多？我也很想再去看看，當年我催生的虎尾潮這個大計畫，是否有如期、如約和有進度？」她今傍晚徒步在虎尾鎮發放台灣好生活文宣，宣傳賴清德總統政策。劉建國競選團隊幹部也在現場，蘇治芬私下強調雙方只是「巧遇」。

蘇治芬早在去年底就公開力拱劉建國代表民進黨再戰雲林縣長，也曾表態唯一支持劉建國。劉建國也曾表示，會邀請蘇治芬擔任競選團隊要職。蘇治芬今在活動出發前受訪證實，目前為止並沒有收到邀請。

面對記者詢問，她表示，「這我能自己開口嗎？」，坦言至今沒有接到劉建國邀請，若真的受邀，她會很歡喜加入劉的競選團隊，並透露兩人私下都無接觸。

蘇治芬8月底也曾在臉書發文表示「我會踏入民進黨中央黨部秘書長室，我要讓黨中央知道、了解，雲林現在怎麼啦⋯」，媒體詢問談了哪些事情，她回應是就部分提名相關事情與黨中央交換意見，強調這些屬於黨務問題。被問到是否擔心雲林縣長選情，她說，憂心的不只是雲林，「是對全台灣的選情都很憂心啦。」

雲林縣前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬雖曾表態唯一支持劉建國再戰雲林縣長，劉也曾說要邀請蘇治芬擔任團隊重要角色，但蘇治芬今受訪透露，至今沒有接到劉建國邀請。記者陳雅玲／攝影