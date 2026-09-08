蘇巧慧與蕭美琴金山挖芋頭 「我們都是芋頭派」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在臉書分享，今天與副總統蕭美琴一同前往金山挖芋頭的照片，兩人下田體驗在地農事，也和在地青年、農會聊聊對金山未來的想像。蘇巧慧說，她跟蕭副總統「我們都是芋頭派的喔」，還邀請網友「芋頭派的舉手～」。

從曝光的照片中可見，兩人站在金山農田裡，手持剛從土裡挖出的芋頭合影，背景還能看到金山的田園與海景。

另一張照片則是蘇巧慧、蕭美琴與在地青年及農會、地方人士合影，現場氣氛熱絡。

據了解，蘇巧慧近期除了大型造勢活動，持續與各地團體座談，傾聽第一線心聲，也會找來大咖合體，為自己助攻。