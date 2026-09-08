何志勇跨縣市問「有資格選竹北市長？」邱臣遠端政績反擊

曾任國民黨發言人的清華大學兼任助理教授何志勇以無黨籍身分登記參選新竹市長，他今在臉書點名民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，質疑其代理新竹市長期間市政評比、出國考察成效，反問「有資格選竹北市長嗎？」邱臣遠競選團隊則反擊何跨縣市惡意抹黑，並列舉代理市長期間政績回防。

何志勇表示，他日前談及市長高虹安市政評比墊底時，有網友留言稱，其中一年是邱臣遠代理市長，「不算高虹安的成績」。他質疑，邱臣遠是高虹安欽點的副市長，若代理市長期間表現不好，難道與高虹安無關，「市長是這樣當的嗎？」

何志勇指出，邱臣遠於2024年至2025年代理新竹市長，期間遠見市政排名在2024、2025年分別為倒數第二與墊底，天下評比則連續兩年墊底。他也質疑，邱代理市長期間近7個月出國5次，因此被網友封為「出國遠」。

何志勇並公開向邱臣遠提問，花新竹市民的錢前往韓國、日本、帛琉及新加坡考察，相關成果究竟反映在哪些新竹市政上？若完全沒有，又是否是一名適格的竹北市長候選人？

對此，邱臣遠競選團隊發言人黃心愉回應，遺憾何志勇不思擘畫新竹市政願景，卻選擇跨縣市惡意抹黑，甘淪他人的政治打手與鷹犬，批評此舉敗壞選風，無論新竹市民或竹北市民都不會接受這種選舉手段。

黃心愉表示，邱臣遠代理新竹市長期間恪盡職守，全力延續高虹安市長市政建設，包括達成「新竹市零負債」財務規畫，教育方面投入逾40億元新建及整修13所校舍；交通、民生方面則向交通部爭取「捷運紅線先導公車」、推動慈祥路延伸通車、園道五停車場啟用，並以「幸福五環」政策推動全齡照護。

黃心愉指出，邱任內也推動新竹購物節，創下逾54億元消費商機，並獲「2025全球銀牌級幸福城市」及「台灣傑出永續治理首長獎」等殊榮，相關市政貢獻不應遭政治口水抹煞。

她表示，邱臣遠目前參選竹北市長，也已提出長輩健保費全額補助、假牙補助、健檢獎勵、疫苗補助、生育津貼一胎4萬元、青壯年每年3次免費心理諮商、市場升級及夜市改造等政策，同時關注居住正義與治水議題，未來將持續以具體政策爭取竹北市民支持。