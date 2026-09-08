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柯志恩提高雄空污政策 賴瑞隆為亞運選手加油

中央社／ 高雄8日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）8日提出3大空污政策，未來將從能源、產業及健康3方面著手，讓高雄真正成為健康宜居的永續城市。 （柯志恩辦公室提供）中央社
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）8日提出3大空污政策，未來將從能源、產業及健康3方面著手，讓高雄真正成為健康宜居的永續城市。 （柯志恩辦公室提供）中央社

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出3大空污政策，包括「燃煤除役不復活」、「石化安置轉型」、及「擴大肺癌篩檢」。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則替亞運選手加油，預祝台灣健兒勇奪佳績。

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柯志恩今天透過新聞稿表示，乾淨的空氣不能只是口號，而是每一位高雄市民都應享有的基本生活品質。未來將從能源、產業及健康三方面著手，讓高雄真正成為健康宜居的永續城市。

柯志恩提出3大空污政策，包括「燃煤除役不復活」、「石化安置轉型」、及「擴大肺癌篩檢」。柯志恩指出，「舊燃煤不復活、舊燃氣不延役，是守護藍天的底線」。

針對產業轉型，柯志恩表示，未來將推動成立「石化業減碳聯盟」，由國營企業帶動供應鏈及中小企業共同減碳，並鼓勵鋼鐵產業跟進。同時規劃設立「高雄市淨零碳排示範專區」，讓高雄成為產業轉型的示範城市。

在健康防護方面，柯志恩表示，將推動低劑量肺癌篩檢補助，並逐步建立高雄「空污—暴露—健康」資料庫，掌握不同區域、產業及族群的風險，提出改善策略。

賴瑞隆今天參加2026名古屋亞運代表團授旗儀式，總統賴清德親自授旗，為即將出征的台灣健兒加油。賴瑞隆表示，看著國家運動訓練中心裡超過700位國手、教練和後勤團隊整裝待發，這份為國爭光的決心，讓人熱血沸騰。

賴瑞隆說，這次的代表團陣容堅強，有近50位高雄子弟兵披上國家隊戰袍。過去他也是田徑項目的鉛球選手，深知每天早起訓練、不斷挑戰自我極限的感覺。能站上國際賽場，背後都是日復一日的刻苦準備。

賴瑞隆說，選手能專心備戰、安心站上場，背後少不了教練、運科、防護和後勤團隊。感謝中華奧會主席蔡家福、總領隊廖裕輝、國手出身的運動部長李洋，及所有工作夥伴，為選手做好出征準備。

2026九合一選舉 高雄市選舉 空污 賴瑞隆 柯志恩

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