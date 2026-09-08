邀前總統出任競總榮譽主委 何欣純提用首都格局打造台中

民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，她未來希望用「準首都的格局」來打造大台中，還要用「三個第一」，把台中打造成「國際產業新核心、生活首選之都」第一個第一，是六星級社會福利要拚第一；第二個第一是產業創新要拚全國第一；第三個第一就是軌道路網建設效率要拚第一。

何欣純今邀請前總統蔡英文擔任競總榮譽主委，她致詞闡述自己的政見時說，台中要成為真正的國際城市，軌道路網與交通建設一定要讓市民看得到。現在台中只有一條捷運綠線，藍線正在推進，未來還有橘線、紅線、紫線，以及綠線延伸大坑等路線，這些都必須更有效率地推動。

她說，過去交通建設推動的效率，讓許多台中市民心中有很大的問號，因此她要用「行動」與「效率」來回應市民的疑問。台中真的應該要動起來。要成為國際城市，絕對不能只有喊口號，而是一定要做得到，也一定要用實際行動來完成。

何欣純說，除了軌道建設，第二個重要方向就是社會福利。蔡英文前總統在任內推動許多政策，讓台灣人民的生活更加安定，也讓社會福利更加完善，讓國人真正能夠感受到政府對生活的照顧。她也期許自己，未來要讓台中的社會福利成為全國表率，讓台中的社會福利拚第一。

第三個第一就是產業創新。她說，過去蔡英文前總統曾經稱她是「中小企業的代言人」，而台中本來就有非常多傳統產業與中小企業，因此她認為，台中的產業一定要加速轉型、持續創新。

何欣純說，台中需要一位真正熟悉中小企業、傳統產業與產業經濟的市長，才能帶領各行各業持續發展、轉型升級，讓台中產業重新欣欣向榮。她特別感謝向蔡英文願意擔任她的競選總部榮譽主任委員。她有能力，也有自信一定做得到。