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高虹安推競選小物 莊競程辦親子活動爭取支持

中央社／ 新竹市8日電
爭取連任的新竹市長高虹安8日推出競選小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，另推出集結4款小物的Go HomeRun冠軍組合包，希望集結支持者力量。 （高虹安競選總部提供）中央社
爭取連任的新竹市長高虹安8日推出競選小物，包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，另推出集結4款小物的Go HomeRun冠軍組合包，希望集結支持者力量。 （高虹安競選總部提供）中央社

爭取連任的新竹市長高虹安今天推出T恤、棒球帽、咖啡及帆布袋等首波競選小物，希望凝聚支持者；民主進步黨新竹市長參選人莊競程持續辦親子活動深入社區，爭取市民支持。

2026九合一選舉

高虹安競選總部發布新聞稿表示，競選小物包括「午安應援T」、「午安上場帽」、「午安充電咖啡」及「有安袋著走」帆布袋，另推集結4款小物的Go HomeRun冠軍組合包。

高虹安競總說，「午安應援T」以「午安新竹、新竹有安」為主視覺，背面以“Go HomeRun Hsinchu ”呈現棒球應援風格，另推棒球帽、掛耳咖啡及帆布袋等，希望集結支持者力量，共同投入守護、應援新竹。

莊競程表示，將在台灣科學園區科學工業同業公會辦首場「無人機足球」體驗活動，邀親子組隊競技，未來會規劃常態性無人機足球場，供市民體驗。

他說，無人機足球結合操控、團隊合作與STEAM學習，可讓孩子從遊戲中接觸科學、科技、工程、藝術及數學；無人機產業涉及晶片、通訊、軟體及人工智慧（AI）等領域，希望讓新竹孩子從小接觸新興科技。

莊競程表示，近期已辦手工皂DIY、親子劇團等活動，未來將持續規劃科技、教育及親子共學活動，讓競總成為親子週末學習與體驗空間。

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 莊競程

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