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選舉負面攻擊不斷 恐讓選民更反感

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來選戰有許多負面爭議延燒，但似乎效果有限，還可能造成選民反感。中央社
近來選戰有許多負面爭議延燒，但似乎效果有限，還可能造成選民反感。中央社

追打台北市長蔣萬安兒子，真的有助綠營候選人沈伯洋選情？近來蔣萬安之子蔣得立的獎學金事件引發不少討論，雖然綠營想將此事塑造成「特權」，但也讓很多人反感，認為蔣得立並沒有霸凌等事情，難道就不能申請市府的出國留學？無限上綱的追打恐怕適得其反。

2026九合一選舉

挑戰者持續攻擊

2026年選戰逐漸進入白熱化，但各方也開始出現輿論與攻擊。以台北市長蔣萬安為例，近日他的兒子蔣得立就被攻擊拿教育局的獎學金出國遊學是有「特權」，但隨後也有很多蔣得立的同學站出來，稱蔣得立確實參加很多活動，也相當優秀。綠營鋪天蓋地追打15歲的孩子，使民眾感到厭煩。

對此，文化國發所兼任教授曲兆祥分析說，以台北市來說，挑戰者攻擊的氣勢若拉不起來、選民就找不回來。此時距離選舉還有兩個多月，挑戰者一定還會不斷拋出議題進攻現任候選人，所以民進黨想把蔣萬安打成特權，要看這件事社會的共鳴有多大？多數台北市民怎麼看這個事件？

可打蔣萬安市政

但曲兆祥認為，選戰殺紅了眼，只要一個議題鬧不起來，一定還會去找別的議題，時間越接近選舉，話題會越多，但不見得每一個話題都會爆，所以一定還會繼續丟議題。

其實，蔣萬安在市政上也有不少可議之處，例如淹水、兒虐等議題，連同黨市議員游淑慧都曾抱怨市府處理水災反應太慢。只是，當話題開始上綱到蔣萬安兒子時，輿論也開始出現許多反彈，認為「禍不及家人」，且蔣得立已經放棄獎學金，不該如此追打。

最終仍要回歸政見

這也顯現選民對於負面爭議其實感到厭煩。以新北市為例，藍白曾經追打綠營候選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純領取補助的爭議，綠營也曾揭露藍營候選人李四川胞弟牽涉「環保蟑螂」的醜聞，但後來議題對於雙方來說，似乎並未發酵，而蘇巧慧目前的支持度甚至緊追李四川，藍營應該沒想到新北市會選得這麼辛苦。

其實不分藍綠，選民還是希望各方能夠回歸正面選舉，並以政策作為選擇候選人的依據。不然負面選戰打久了，吸引的選票有限，還可能會引火上身，最終輸掉的不只是選舉，還有來之不易的民主素養。

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