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鏡文學專訪遭批拿公帑輔選 沈伯洋稱談閱讀：我應該蠻適合

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋今天下午出席會計師後援會成立活動，活動還沒開始現場就已經滿場，近600支持者到場力挺，而綠委莊瑞雄、吳思瑤、吳秉叡等人皆到場站台。記者洪子凱／攝影
沈伯洋今天下午出席會計師後援會成立活動，活動還沒開始現場就已經滿場，近600支持者到場力挺，而綠委莊瑞雄、吳思瑤、吳秉叡等人皆到場站台。記者洪子凱／攝影

媒體「鏡文學」刊出大篇幅民進黨台北市長參選人沈伯洋專訪，藍營質疑文策院有補助鏡文學輔選疑慮，沈伯洋表示，專訪內容是在講如何培養閱讀，他自認這議題很適合受訪，跟媒體有沒有接受政府補助是兩件事，如果這樣就不能採訪，恐已經打壓新聞自由。

2026九合一選舉

沈伯洋還原專訪內容，他表示，「鏡文學」訪問是關於閱讀這件事如何從小養成，他自認是閱讀滿多的一個人，很適合被受訪告訴大家一個文化城市，還有閱讀習慣要怎麼去培養、要怎麼念書、找方法，應該是很多人都有興趣。

沈伯洋說，他們的產業裡面有哪些IP獲得政府補助，應該是兩件事，且多少新聞媒體跟政府有各式各樣的標案，難道今天大家就不能夠在這邊，然後問自己想要問的問題，「如果說連這樣都不能採訪，我覺得這已經在打壓新聞自由了」。

沈伯洋今天下午出席會計師後援會成立活動，活動還沒開始現場就已經滿場，近600支持者到場力挺，而綠委莊瑞雄、吳思瑤、吳秉叡等人皆到場站台，沈表示，每個後援會都是不同功能，包含會計師人力、產業的求、北士科發展跟會計師間的連結，也是他非常關注議題。

沈伯洋 文學 閱讀 2026九合一選舉 台北市選舉 文策院

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