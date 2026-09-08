蔡君婷邀柯文哲談科技與地方治理 要讓苗栗進入AI治理時代

照片為記者拍攝

AI不應該只是科技公司的工具，也不該只是台北、台中等大城市的智慧治理政策。苗栗縣議員第四選區參選人蔡君婷邀請科技專家翟本喬到服務處，舉辦「讓每位村里長，多一個數位秘書」座談，將AI治理帶進苗栗基層政治，提出「不是教村里長學AI，而是讓AI為村里長所用」的地方治理構想。

翟本喬表示，未來里民遇到道路、交通、環境、建設等問題，村里長不需要學習複雜的系統，只要像平常傳訊息一樣，把民眾反映的內容送進系統，AI就能協助整理陳情內容、分類案件、判斷可能涉及的權責單位，並整理後續處理所需資訊，再由服務處審閱、協調，必要時由議員介入。

不過，翟本喬也強調，AI在行政體系中應該是「輔助者」，而不是「決策者」。涉及個資、權限分級、行政認定及責任歸屬，都必須建立清楚規範，不能讓AI取代政府機關應負的行政責任。

從處理一件陳情，到看見地方真正的問題

蔡君婷認為，AI如果只是協助寫文字，發揮的價值仍然有限；真正重要的是，當地方每天累積的陳情資料被數位化、分類與分析後，可以逐漸看見一個選區長期存在的問題。

例如同一地區不斷出現道路破損、排水、交通或公共設施等類似陳情，過去往往是一件一件處理，案件結束也就結束了。但如果資料能持續累積，就能透過AI協助分析問題集中區域與類型，讓民意代表及政府機關從「處理個案」進一步掌握「地方政策問題」。

「民眾每一次的陳情，其實都是地方政府最真實的第一手資料。」蔡君婷表示，如果能將這些資料妥善整理，不只能協助服務處追蹤案件，也能成為未來地方政策及行政資源配置的重要參考。

她指出，智慧城市不應只是大城市的專利。苗栗近年積極推動觀光與城市發展，科技治理更應該從最貼近人民生活的細節開始。

以公共運輸為例，公車站牌如果只能告訴民眾「這裡有公車」，卻無法進一步提供「下一班車還有多久」等即時資訊，即使有硬體建設，也很難稱得上真正貼近民眾需求的智慧治理。

蔡君婷認為，過去地方推動數位治理可能需要大量設備與經費，但現在AI工具快速普及，苗栗的鄉鎮、村里同樣有機會建立自己的數位治理能力。

「政府面對AI時代，不應該只是要求局處或村里長去學AI，而是應該主動把AI導入行政流程，讓AI協助案件整理、資料分類、進度追蹤與行政提醒，把基層人員從大量重複性的工作中釋放出來。」

AI改變產業，地方治理也不能缺席

談到AI快速發展對台灣的影響，民眾黨前創黨主席柯文哲過去曾以「本夢比」形容市場對科技產業未來的高度期待，也曾提醒台灣在半導體高度集中的經濟結構下，必須思考下一階段的發展方向。

蔡君婷表示，無論AI最終如何改變產業，地方政府都不能等到科技成熟後才開始思考治理方式。

「科技產業在談AI的下一個十年，地方政府也應該開始思考，AI能不能讓行政效率更好，讓民眾的問題更快被看見、更快被處理。」

蔡君婷表示，未來希望將「地方E化」作為地方服務的重要方向，從議員服務處開始建立案件數位化、追蹤與分析機制，讓第一線民意被完整記錄，也讓民意代表透過長期累積的資料，看見選區真正需要解決的問題。

她強調，希望自己能成為苗栗第一個積極將AI導入議員服務與基層治理的民意代表，讓AI不只停留在科技產業，而是走進地方、走進村里，也真正走進苗栗人的日常生活。

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