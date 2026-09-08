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「川心傾聽」前進綠營優勢區 李四川三重座談吸引約90里長出席

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今赴三重出席「川心傾聽」里長交流座談，向約90名里長說明地方建設構想。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今赴三重出席「川心傾聽」里長交流座談，向約90名里長說明地方建設構想。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今下午前進三重舉辦「川心傾聽」里長交流座談，三重全區119里，現場約90名里長出席，三重過去被視為綠營優勢區，里長出席情況也被視為觀察李四川能否跨越藍綠拓票的指標。李四川除重申若當選將延續新北市長侯友宜29區行動治理，也拋出捷運建設構想。

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座談在三重綜合體育館舉行，現場約90名里長到場，李四川進場後逐一與里長握手致意，也不時獲得掌聲，現場互動氣氛融洽。李四川表示，前一天才在板橋與百餘名里長座談，地方從建設、治安到各項大小問題都有提出，希望需要改善之處能持續精進。

李四川說，里長不論在他過去服務台北縣或新北市期間，始終都是推動市政「最好的夥伴」，李四川也在致詞中向三重里長說明捷運規畫。他表示，近期前往基隆了解捷運建設，目前基隆捷運由新北市負責推動，而相關路網未來可與民生汐止線、大漢溪縱貫線串聯。

李四川指出，大漢溪縱貫線規畫可由台北跨越淡水河進入三重，經新北第二行政中心一帶，再往新莊、樹林方向延伸；如果台北市推動民生汐止線，新北這一側也可同步進行大漢溪縱貫線規畫，「可以先就現有的部分先做，不需要等」。

他並表示，這條路線進入三重後，可銜接二重疏洪道、集美街一帶的大巨蛋預定地，目前與台北市、基隆市間也已逐步整合相關綜合規畫概念。

除捷運外，李四川說，地方里長過去也反映地下停車場、違建及活動中心等問題，將透過座談聽取意見再研議處理。他另提到，板橋里長曾反映新北與台北僅一河之隔，部分里長福利是否可比照北市，包括補助赴國外考察等，這部分也會再檢討。

對於「川心傾聽」座談，三重區平和里長黃進行表示，他認為形式與侯友宜過去的行動治理相近，也希望侯任內尚未解決的地方問題未來可以延續處理；此次出席，也是想看看李四川是否能提出自己的建設計畫與地方發展方向。

三重區過田里長林鳳秋說，她認為李四川是希望更深入了解三重里長面臨的問題，透過提案及交流方式提早掌握地方需求，進而更快找到解決之道。

李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影

李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影

李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川今在三重里長座談會場逐一與里長握手致意，現場約90名里長出席，互動氣氛融洽。記者張策／攝影

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