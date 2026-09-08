影／新北捷運54.1億未獲補助 李四川喊話蘇巧慧為新北爭取預算
針對中央補助新北捷運引發選戰攻防，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室稱交通部116年度編列補助地方捷運建設經費達499億元為歷年新高，國民黨新北市長參選人李四川今天表示，新北市依工程進度提出54.1億確實今年未獲補助，喊話蘇巧慧身為新北立委應該為新北爭取預算。
李四川今天出席與里長座談前受訪表示，新北市長侯友宜提出希望中央能夠追加預算補助，是因為今年確實沒有補助依照工程進度提出申請的54.1億元，其中涉及的捷運建設包括淡水、三鶯及基隆捷運，蘇巧慧身為新北市立委，尤其三鶯更是其選區，蘇巧慧應該支持侯市長的主張，挺身為新北爭取經費。
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