影／新北捷運54.1億未獲補助 李四川喊話蘇巧慧為新北爭取預算

新北市長侯友宜今在新北市議會接受質詢，被問到年底市長選舉將支持哪一位參選人時，表示會支持「已經陪同登記的」。國民黨新北市長參選人李四川今受訪回應，感謝侯友宜從他參選以來一直陪在身旁，「他是我最好的戰友」，自己一定會接下侯友宜這一棒，持續完成新北各項建設。

2026-09-08 15:01