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蔡壁如：竹北提名爭議若延續到選前 小草恐生各自歸隊心理

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如。聯合報系資料照
民眾黨前立委蔡壁如。聯合報系資料照

竹北市長藍白合破局，民眾黨前立委蔡壁如今表示，目前全國小草有情緒，但接近選舉仍會回歸藍白合，民眾黨前主席柯文哲司法案件、民進黨執政表現等因素，小草最終仍不會投給民進黨。不過，竹北爭議若持續延燒，恐讓地方支持者產生「既然如此，就各自歸隊」的心理，這才是藍白雙方真正需要注意的外溢效應。

2026九合一選舉

蔡壁如今接受「中午來開匯」專訪時表示，如果國民黨與民眾黨當初確實曾經談定，新竹縣由國民黨提名縣長人選、竹北市則由民眾黨推出人選，甚至存在國民黨應禮讓竹北的口頭承諾，「如果國民黨背信忘義的話，你就把白字黑字拿出來，打臉他們」，而不是現在各說各話、每天隔空交火。

至於是否會外溢其他縣市，蔡壁如分析，除新竹縣、竹北市外，其他全國小草的情緒化，接近選戰時仍會回歸藍白合，原因包含，柯文哲的政治獻金案今天就要開庭了，小草仍認為民進黨是司法迫害；其次，普遍老百姓都認為民進黨執政真的很差。此外，行政院長卓榮泰近期第八次不副署立法院三讀通過的法案，前陣子的毒油事件也沒給民眾答案就不了了之，她認為，小草最後還是不會投民進黨。

不過，蔡壁如表示，若只是一、兩天的提名爭議，地方支持者的情緒很快就會過去；但如果持續爭吵一個月，甚至一路延續到選前，民眾黨支持者及地方第三勢力可能逐漸產生「既然如此，就各自歸隊」的心理，這才是藍白雙方真正需要注意的問題。

蔡壁如表示，對國民黨而言，部分縣市本身民眾黨支持度並不高，地方候選人認為即使沒有民眾黨支持也不影響大局，態度自然會強硬；但在一些選區，民眾黨支持者可能是左右勝負的關鍵少數，國民黨候選人也會相對柔軟。

她認為，民眾黨地方組織相較國民黨仍相對薄弱，許多地方候選人主要依靠政黨聲量與「空氣票」支持，如果藍白雙方持續在地方選戰中互相攻擊，受到較大衝擊的可能反而是民眾黨的議員及基層候選人。

談到彰化選情，蔡壁如表示，彰化原本是她認為民眾黨最值得投入的縣市之一，因為國民黨內部實在太亂，彰化縣長王惠美直到現在也沒有支持國民黨參選人魏平政。

蔡壁如指出，民眾黨當時已有相當完整的基層布局，包括鄉鎮市民代表、村里長及議員等，前後至少有18名人選投入，若能再推出縣長候選人，就能形成「母雞帶小雞」的完整選戰架構。她認為，民眾黨參選彰化縣長，「選贏選輸都是贏」，但可惜最後黨中央並未同意，因此她沒有正式投入，日前表達參選意願的賴銀柱也因黨中央考量，最終沒有參選。

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