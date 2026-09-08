藍營批「國家機器動起來」攻擊蔣萬安兒 沈伯洋嗆：腦迴路異於常人

台北市長蔣萬安兒參與教育局海外交流爭議，遭綠營側翼質疑特權，藍營怒批，綠營不惜讓國家機器動起來攻擊蔣，沈伯洋說，若有人因身分把法律規定做了更改，這個才叫國家機器動起來，痛批藍營「腦迴路異於常人」。

媒體詢問近日包含蔣得立案、李柏毅帶女就醫問題，遭網友質疑特權問題，沈伯洋說，能理解帶著自己的小孩很心急，但對於第一線醫護人員的尊重都應該要有，第一線的壓力其實非常大，就醫過程中應謹慎小心。

針對藍營怒批是國家機器動起來，沈伯洋反嗆，一直都在討論制度然後討論法條本身規定，都是既有事實，沒有人要去討論小孩本身，反而是藍營一直把小孩勾到前線當作政治話題操作，這才奇怪。

沈伯洋說，所謂特權就是用身分去換你不應該換到利益才叫特權，有可能是程序上、排隊上等各式各樣利益，到底有沒有符合有待事實釐清，至於國家機器動起來是有人可能因身分把法律規定做了更改，這個才叫國家機器動起來。