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蔡英文曝接任何欣純榮譽主委原因 威脅蔡其昌「沒有當選不要來見我」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
蔡英文前總統（中）把手搭上蔡其昌的肩上說「這個傢伙是鍥而不捨的」他對自己的事不會那麼堅持，但對別人的事是非常堅持的。記者黃寅／攝影
蔡英文前總統（中）把手搭上蔡其昌的肩上說「這個傢伙是鍥而不捨的」他對自己的事不會那麼堅持，但對別人的事是非常堅持的。記者黃寅／攝影

蔡英文前總統今接任民進黨台中市長參選人何欣純競選總部榮譽主委，她到場時氣氛輕鬆，受到大家的歡迎。致詞時更是妙語如珠，屢屢和民進黨立法院黨團總召蔡其昌互動，並以「這個傢伙」、「這位兄弟」來稱呼蔡，甚至還對蔡說「沒有當選（蔡其昌擔任何欣純競總主委）不要來見我」。

2026九合一選舉

因為蔡英文的到來，台中市的市議員參選人今天全都到齊，他們用非常大的聲量來歡迎蔡。市議員周永鴻還大聲喊出「蔡英文我愛妳」，陳淑華也比出手勢喊「啾咪」氣氛熱鬧又輕鬆。

蔡英文致詞時說，她會接任何欣純競選總部的榮譽主委有兩個原因，一是何欣純邀請時對何很有信心，二則是，蔡其昌說「妳不來，我就不做」所以她來了。

此時，蔡其昌趕緊搖了搖手笑說「我不敢威脅妳」，哪知蔡英文又故意板起臉回說「確實是威脅！」引起一片笑聲。蔡英文露出委屈表情說，「我算他們的前輩吧，但高雄市長這樣對待（指以往為市政爭取建設）我，這個總召也是這樣對待我的」但接著說「不過沒關係，只要對台灣好，什麼都可以的！」現場此時響起更熱烈的歡呼聲。

蔡英文也用手比了比蔡其昌說，其實比她更適合做主任委員的就是「這位兄弟」她把手搭上蔡其昌的肩上說「這個傢伙是鍥而不捨的」他對自己的事不會那麼堅持，但對別人的事是非常堅持的。所以蔡其昌擔任主任委員，一定會讓何欣純的選戰打得非常熱鬧，而且一定會當選。當現場響起一片「凍蒜」聲時，蔡英文又回頭看著蔡其昌說「沒有當選不要來見我」。

何欣純 蔡英文 蔡其昌 2026九合一選舉 台中市選舉

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