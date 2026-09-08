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接棒侯友宜市政 李四川：既有建設、29區行動治理都延續

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川向里長握手、寒暄。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川向里長握手、寒暄。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今赴三重綜合體育館出席「川心傾聽・三重區里長交流座談」，延續近期與地方基層交流行程。面對媒體詢問板橋、三重里長踴躍參與是否代表基層力挺，李四川表示，無論過去在台北縣或新北市服務，里長一直都是他「最好的夥伴」；若年底當選市長，也會持續聽取里長意見，把地方提出的需求完成。

2026九合一選舉

李四川昨宣布，若當選將延續新北市長侯友宜任內的29區行動治理座談，侯友宜也肯定表示，相信李四川一定能做得比他更好。李四川今被問及此事時笑稱，「我想侯市長應該是謙虛了」。

李四川表示，侯友宜8年來推動市政不分藍綠，也不分陣營，市政建設受到市民肯定，滿意度也相當高。他說，自己若接下侯友宜這一棒，將延續既有建設及市政工作，「我會接下這一棒，好好地來執行」。

針對媒體提及昨日板橋里長座談有上百位里長參與，今日三重場也預計有約百位里長到場，李四川則表示，不論地方建設或整體市政，過去都需要里長協助才能共同完成，感謝板橋、三重里長撥空參與交流。

李四川表示，里長最了解第一線地方需求，未來若當選市長，仍會持續與里長合作，對於地方提出的意見，也會設法逐一落實，「永遠是我最好的夥伴」。

侯友宜 李四川 三重 2026九合一選舉 新北市選舉

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