侯友宜表態支持「陪同登記的」 李四川：他是我最好戰友

新北市長侯友宜今在新北市議會接受質詢，被問到年底市長選舉將支持哪一位參選人時，表示會支持「已經陪同登記的」。國民黨新北市長參選人李四川今受訪回應，感謝侯友宜從他參選以來一直陪在身旁，「他是我最好的戰友」，自己一定會接下侯友宜這一棒，持續完成新北各項建設。

侯友宜先前已多次表態支持李四川，並陪同李四川完成參選登記。今日議會質詢時，議員再詢問侯友宜，年底新北市長選舉會支持哪一位，侯友宜回答，會支持「已經陪同登記的」。

對此，李四川表示，「我想謝謝侯市長」，從自己參選以來，侯友宜一直陪在身旁，是他最好的戰友。

李四川說，侯友宜日前也陪同他登記參選，自己一定會接下這一棒，對於新北目前所有延續中的建設，都會好好把它完成，「這個對的方向，我一定會往前走」。